Powstaje kolejny nowy "Obcy". Główną rolę zagra mało znana młoda aktorka

Obcy doczeka się kolejnego filmu - wiemy, kto zagra główną rolę

Jak podaje Deadline, Cailee Spaeny dołączyła do obsady nowego filmu o "Obcym", który wyreżyseruje Fede Alvarez (odświeżona wersja "Martwego zła", "Nie oddychaj"). Według portalu, Spaeny była "główną kandydatką do roli przez kilka miesięcy po spotkaniach z producentami i reżyserem".

Cailee Spaeny nie ma zbyt przepastnej filmografii i nowy "Obcy" może być jej przepustką do międzynarodowej sławy. Do tej pory mogliśmy ją oglądać w drugoplanowych rolach w serialach "The First Lady", "Mare of Easttown" na HBO, "Devs" od Alexa Garlanda, czy filmie "Źle się dzieje w El Royale", gdzie towarzyszyła Chrisowi Hemsworthowi, Dakocie Johnson, Jeffowi Bridgesowi i Jonowi Hammowi.

Deadline przy okazji podał, że 20th Century Studios przyspieszyło produkcję "Obcego" po sukcesie "Prey", czyli nowej odsłonie serii "Predator". Z relacji portalu wynika, że włodarze studia i Ridley Scott byli pod wrażeniem pitchu Fede Alvareza. Wszystko dlatego, że "to po prostu naprawdę dobra opowieść z postaciami, których nigdy wcześniej nie widzieliście" - tak przynajmniej stwierdził szef 20th Century, Steve Asbell.

Co ciekawe, "Prey" będzie miał też inny wpływ na nowego "Obcego" - sukces tego pierwszego w streamingu zainspirował twórców do tego, by nowa odsłona "Alien" również pojawiła się na Hulu (czy też Disney+ na międzynarodowych rynkach):

To nie jest film, który musi być dla wszystkich i posiadać okrutnie ogromny budżet. Może być autentycznie tym, czym powinien być - czyli klaustrofobicznym horrorem z przerażającym monstrum.

Niestety na razie nie znamy oficjalnej daty premiery, ani nawet tytułu nowego "Obcego". Przypominamy, że w produkcji jest również serial inspirowany serią, który ma zadebiutować już w 2023 roku. Jego twórcą jest Noah Hawley, który ma na koncie m.in. seriale "Fargo" i "Legion".