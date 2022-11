Robert Downey Jr. zaskoczył fanów nową fryzurą. Szykuje się do niecodziennej roli

Robert Downey Junior jest łysy [FOTO]

W 2019 roku Robert Downey Junior oficjalnie zakończył swoją przygodę z Marvel Cinematic Universe po bardzo dobrze przyjętych występach jako Tony Stark/Iron Man. Teraz aktor postanowił w końcu zerwać ze swoim dotychczasowym wizerunkiem, który był wręcz synonimiczny z czasami Marvela - RDJ ogolił się na łyso.

Aktor poprosił o pomoc swoich dwóch synów, Extona i Indio, a następnie wzięli się do pracy i efekt końcowy jest piorunujący. Nie było to jednak spowodowane jedynie "odświeżeniem" swojego looku - Downey pracuje nad nowym serialem "The Sympathizer", będącym adaptacją powieści Vieta Thanha Nguyena, za którą pisarz otrzymał nagrodę Pulitzera.

Inni natomiast stwierdzili, że RDJ teraz byłby dobrym Lexem Luthorem w filmach od DC Comics, ale nie spodziewamy się, by Downey chciał ponownie wskoczyć do superbohaterskiego świata:

Powieść to szpiegowski thriller, a jednocześnie satyra o francusko-wietnamskim komunistycznym szpiegu z czasów Wojny w Wietnamie. Według opisów, to "interesująca opowieść o tożsamości i Ameryce, wciągająca historia szpiega, a także piękny traktat o przyjaźni i miłości".

Robert Downey Jr. przyjął rolę ponieważ to nie tylko wspaniała historia, ale również szansa na pokazanie różnych twarzy. RDJ ma zagrać głównych antagonistów w produkcji - każdy z nich ma reprezentować inną wersję amerykańskiego establishmentu - wśród nich znajdzie się młody kongresmen z Orange County, agent CIA i hollywoodzki reżyser.

Na razie data premiery nowego serialu Roberta Downeya nie jest znana.