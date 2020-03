14 kinowych hitów, które już teraz zobaczysz online. W tym "Hejter" i "Parasite"

Pandemia koronawirusa zamknęła nas wszystkich w domach. Ograniczenie swobody przemieszczania się sprawiło, że tym mocniej patrzymy w stronę serwisów streamingowych w celu odnalezienie źródła rozrywki. Dzięki naszej liście kilkunastu kinowych hitów, nie będziecie się nudzić, siedząc w domu.

14 najciekawszych hitów dostępnych na VOD

1. W lesie dziś nie zaśnie nikt

Pierwsza ofiara decyzji zamknięcia kin w Polsce. Film Bartosza M. Kowalskiego, reżysera głośnego i kontrowersyjnego obrazu "Plac Zabaw" miał trafić do polskich kin w piątek 13 marca. Dzień wcześniej jednak zdecydowano się o zamknięciu kin i innych placówek kultury. Film z dnia na dzień zniknął więc z kalendarza premier. W nieoczekiwanym ruchu film trafił jednak na platformę streamingową Netflix (w Polsce), gdzie od tego momentu można legalnie go oglądać, bez dodatkowych opłat.

"W lesie dziś nie zaśnie nikt" to polski horror, świadomie cytujący amerykańskie kino gatunkowe. Grupa młodych ludzi trafia na obóz w środku lasu. Nie spodziewają się nawet, że większość z nich nie opuści tego miejsca żywymi.

Film dostępny jest na Netflix.

Czytaj także: "W lesie dziś nie zaśnie nikt", reż. Bartosz M. Kowalski [RECENZJA].

2. Sala Samobójców. Hejter

Drugi z polskich filmów, poszkodowanych zamknięciem kin 12 marca. Najnowsza produkcja Jana Komasy, zadebiutowała na ekranach 6 marca. Kilkanaście dni później zdecydowano się udostępnić ją w polskich serwisach streamingowych.

Film, opowiadający niezależną historię od obrazu z 2011 roku, przygląda się życiu młodego studenta prawa, który po wydaleniu z uczelni, rozpoczyna pracować dla agencji zajmującej się wykorzystaniem social mediów do niszczenia karier osób publicznych w Internecie.

Poruszająca, przewrotna wizja świata, w którym dzięki manipulacji oraz imitacji cudzych zachowań możemy ugrać jak najwięcej dla siebie.

Film dostępny w sersiwach: VOD.pl, Player.pl

Czytaj także: "Sala Samobójców", reż. Jan Komasa [RECENZJA].

3. Bankier

Nowa produkcja platformy streamingowej Apple TV+, bazująca na prawdziwych wydarzeniach. „Bankier” to opowieść o dwóch czarnoskórych biznesmenach, którzy w latach 70. nie mogli być właścicielami własnej firmy. Panowie decydują się zatrudnić zatem białego mężczyznę, który będzie udawać, że jest ich szefem. Produkcja przygląda się nierównościom społecznym w podzielonej kulturowo Ameryce.

Film dostępny na platformie streamingowej Apple TV+.

4. Proceder

Polski film biograficzny, przyglądający się życiu i karierze polskiego rapera Tomasza Chady. Mężczyzna nie miał łatwego życia, ciągle wpadając w tarapaty z policją i kilkakrotnie lądując w więzieniu. Z powodu życiowych doświadczeń potrafił jednak jak mało kto swoimi tekstami komentować otaczającą go rzeczywistość.

Film już dostępny na platformie streamingowej Netflix.

5. Jurassic Wold. Upadłe Królestwo

Druga część nowej odsłony serii „Jurassic World”, rozgrywającej się w wiele lat po wydarzeniach ze słynnego filmu Stevena Spielberga. W 2. części przygód tresera dinozaurów Owena oraz szefowej parku rozrywki Claire, oglądamy jak wyspie Nublar grozi katastrofa z powodu wybuchu znajdującego się tam wulkanu. „Upadłe Królestwo” to przyjemny film przygodowy, kilkakrotnie oddający hołd poprzednim odsłonom cyklu.

Film dostępny na platformie HBO GO.

6. Spider-Man: Daleko od domu

Peter Parker wyrusza na wakacje do Europy. Chce wykorzystać ten czas, aby odpocząć po ciężkich wydarzeniach z filmów „Avengers: Wojna bez granic” oraz „Avengers: Koniec gry”. Traf jednak chce, że jego podróż wraz z kolegami z klasy, niejako sabotuje Nick Fury, który prosi Petera o pomoc.

Film dostępny na HBO GO oraz Ipla i Chilli.

7. Kolor z przestworzy

Film niedostępny w polskich kinach, poza obiegiem festiwalowym. Specyficzna adaptacją powieści mistrza grozy i posępnego klimatu H.P Lovecrafta. Nicolas Cage jako głowa rodziny, która zaczyna przeżywać trudne chwile, gdy na terenie ich posiadłości coś dziwnego zaczyna dziać się z wodą. Po jej wypicu bohaterowie zaczynają bardzo dziwnie się zachowywać. Ciekawa mieszanka science-fiction i horroru, która bawi się swoją formą, i próbuje zaskoczyć widza na każdym kroku.

Film dostępny w serwisach Player.pl i Cineman.pl.

8. Parasite

Zdobywca czterech Oscarów, w tym za Najlepszy Film, doskonały południowokoreański film, który zaskakuje świetnie poprowadzoną historią oraz niecodzienną intrygą, potrafiącą trzymać widza w napięciu. „Parasite” to film, który wymyka się prostym ocenom i urzeka wyśmienitą mieszanką stylistyczną. Kino, które podoba się szerokiej publiczności.

Film dostępny w serwisach VOD.pl, Player.pl oraz Cineman.pl.

9. Boże Ciało

Głośny film Jana Komasy, nominowany w tym roku do Oscara w kategorii Nalepszy Film Zagraniczny. Historia młodego chłopaka, który po wyjściu z poprawczaka trafia do małej miejscowości, gdzie zaczyna podszywać się pod księdza. Interesująca opowieść o sile ludzkiej wiary oraz zaufania do autorytetów.

Film dostępny na VOD.pl, Player.pl, Ipla oraz Chilli.

10. Obywatel Jones

Najnowszy film Agnieszki Holland, zwycięzca zeszłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Bazująca na prawdziwych wydarzeniach opowieść o brytyjskim dziennikarzu, który w latach 30 XX wieku trafia do Rosji, aby opisać sytuację panującą w kraju. Przypadkiem odkrywa, że tysiące ludzi jest celowo głodzonych i pozbawionych środków do życia. Próbuje przekazać informacje prasie zagranicznej, aby Europa zainteresowała się śmiercią tysięcy ludzi na terenie dzisiejszej Ukrainy. Sprawa nie jest jednak prosta.

Film dostępny na VOD.pl, Player.pl, Ipla oraz Chilli.

11. Czarownica 2

Druga część opowieści o Diabolinie, złej czarownicy z opowieści o „Śpiącej Królewnie”. Angelina Jolie po raz kolejny wciela się w charakterystyczną, rzekomo niezrozumianą bohaterkę, która wraz z księżniczką Aurorą próbuje ocalić królestwo od złych sił ciemności.

Film dostępny na VOD.pl, Player.pl, Chilli oraz w serwisie iTunes.

12. Kraina Lodu II

Sequel głośnego filmu Disneya o zaczarowanej księżniczce Elsie. Nowa odsłona rozpoczyna się, gdy księstwu Arrendele grozi nowe niebezpieczeństwo. Grupa przyjaciół wyrusza w pełną przygód podróż, aby odnaleźć źródło zagrożenia oraz poznać prawdziwą przeszłość królowej Elsy.

Film dostępny w serwisach Chilli oraz iTunes.

13. Toy Story 4

Najnowsza część słynnego filmu wytwórni Pixar o grupie zabawek, które pod nieobecność swoich właścicieli żyją własnym życiem. W 4. części cyklu podążamy za kowbojem Chudym, gdy ten próbuje uratować nową zabawkę swojej właścicielki, Bonny. Dziewczynka, będąc w szkole stworzyła bowiem urokliwego Sztućka, który nie wiem jeszcze jak odnaleźć się w otaczającym go świecie.

Film dostępny na platformie streamingowej HBO GO, a także w serwisie Chilli.

14. Lego. Przygoda 2

Sequel świetnej animacji wytwórni Warner Bros, w której oglądamy świat ludzików z klocków LEGO. W drugiej części oglądamy dramatyczne konsekwencje finału poprzedniego filmu, czyli inwazji klocków Duplo na świat głównych bohaterów. W jego wyniku na początku części 2. świat przypomina post-apokaliptyczną ziemię, znaną z filmu „Mad Max: Na drodze gniewu”. Główny bohater Emmett będzie musiał wyruszyć z misją uratowania przyjaciół, gdy Ci zostaną porwani przez przybysza z innej planety.

Film dostępny na platformie streamingowej HBO GO oraz w sersiwie Chilli.

Warto dodać także, że w zagranicznych serwisach streamingowych otrzymamy jeszcze więcej filmów, w tym kilka najnowszych kinowych nowości, z przełomu lutego i marca. W tym tytułu takie, jak: "Niewidzialny człowiek", "Emma", czy "The Hunt". W najbliższym czasie do serwisów sreamingowych za Oceanem mają trafić także filmy "Trolle 2", czy "Harley Quinn: Ptaki Nocy".

Czytaj także: Wynik finansowy amerykańskich kin pierwszy raz w historii wyniósł zero.