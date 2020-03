Ostatnio gwiazda produkcji – Tom Holland zdradził kilka szczegółów na temat trzeciej odsłony filmu. Aktor, którego działania przyczyniły się do zażegnania konfliktu między dwoma studiami filmowymi, powiedział że ekipa wchodzi na plan nowego filmu już w czerwcu tego roku. Dzisiaj poznaliśmy natomiast pojawiły się plotki, co do możliwego tytułu oraz głównego przeciwnika bohatera w finałowym filmie Spider-Mana w MCU.

Wedle pierwszych plotek, trzeci film o przygodach „Spider-Mana” miałby nosić podtytuł „Home Run”. Sformułowanie, wzięte z nomenklatury baseballu, oznaczające tak dobre zagranie, że z gruntu dające drużynie punkt, może równocześnie oznaczać ucieczkę z domu.

Tytuł wyraźnie wpisuje się w dotychczasową serię tytułów serii: „Homecoming”, „Far From Home” („Daleko od domu”), dlatego wydaje się prawdopodobny. Jego dwojakie znaczenie dobrze zarysowuje zaś sytuację, w jakiej znalazł się bohater pod koniec poprzedniego filmu.

Polski tytuł Spider-Man: Home Run będzie brzmieć... Spider-Man: Ucieczka z domu Spider-Man: biegiem do domu, (no już!) Spider-Man: Wracaj na obiad Piotrek Spider-Man: Home Run. Bez zmian

Spider-Man w ostatnich scenach „Daleko od domu” został bowiem uznany za wroga numer 1. Dlatego nie powinna dziwić sytuacja, w której będzie musiał uciekać z domu przed prawem. W tym kontekście wybór przeciwnika bohatera również wydaje się nieprzypadkowy. Kraven – Łowca, tropiciel rosyjskiego pochodzenia, który poluje na swoich przeciwników, wydaje się dobrym wyborem.

Warto wynotować, że już od jakiegoś czasu reżyser dwóch części filmu, Jon Watts zdradzał, że byłby zainteresowany przedstawieniem właśnie tej postaci na ekranie. Autorzy portalu We Got This Covered zwracają natomiast uwagę na fakt, że mimo iż zwyczajowo Kraven uważany jest za jednego z bardziej niepoważnych przeciwników bohatera, posiada też jedną z ciekawszych historii w komiksach o „Spider-Manie”. Mowa o serii „Kraven’s Last Hunt”, wydanej po raz pierwszy w 1987 roku.

Kolejną informacją jest ta, że producenci chcieliby w tej roli widzieć Jasona Momoę, bądź Henry’ego Cavilla. Momoa jest obecnie zakontraktowany z konkurencyjną wytwórnią DC, gdzie wciela się w postać Aquamana. Istnieje więc mniejsze prawdopodobieństwo, że to właśnie on miałby pojawić się w dużej roli w projekcie Marvela.

Cavill jest natomiast zajęty pracami przy serialu „Wiedźmin”. Z drugiej strony – te zakończą się najprawdopodobniej zanim ekipa „Spider-Mana” weszłaby na plan. Brytyjski aktor miałby więc szansę pojawić się na ekranie.

Henry Cavill jako Kraven to... świetny wybór. nieporozumienie. Zupełnie nie pasuje do postaci. niezły wybór, ale nie sądzę by aktor mógł wcielić się w tę postać.

Źródłem tych informacji jest jednak portal 4chan, dlatego warto brać te rewelacje ze stosowną dozą niedowierzania. Z drugiej strony – zdjęcia do filmu mają ruszyć już w czerwcu tego roku (o ile prace nie zostaną przesunięte z powodu koronawirusa), więc takie informacje, jak główny przeciwnik oraz tytuł rzeczywiście powinny już być gotowe.

Pewne jest natomiast, że premiera trzeciego „Spider-Man” przewidziana jest na 16 lipca 2021 roku.

Czytaj także: Spider-Man w MCU. Jaka przyszłość czeka bohatera po 3. części filmu?