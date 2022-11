Steven Spielberg oskarża HBO Max o zabicie filmów: "zdegradowali kino do streamingu"

Do boomerskiego grona uznanych reżyserów, którzy nie lubią HBO Max, dołączył właśnie Steven Spielberg.

Steven Spielberg krytykuje HBO Max

Po dość głośnym bojkocie Warner Bros. i HBO Max przez Christophera Nolana, teraz w ślady młodszego kolegi po fachu poszedł Steven Spielberg. Legendarny reżyser udzielił niedawno szczerego wywiadu New York Timesowi, w którym opowiedział o swojej perspektywie na temat tego, jak rynek filmowy zmienił się po pandemii COVID-19 - ta według niego odmieniła przemysł na zawsze.

Jak czytamy w rozmowie Spielberga z NYT:

Pandemia dała okazje platformą streamingowym na podniesienie liczby swoich użytkowników i przy okazji sprawiła, że wielu utalentowanych filmowców zostało skrzywdzonych, bo ich filmy nagle nie doczekały się kinowych premier. Zostali opłaceni, a ich produkcje nagle zostały zdegradowane do bycia pokazywanymi na HBO Max. To jest pewna sprawa, o której mówię. To zmieniło wszystko.

Nie będziemy strzelali, o który konkretnie film Spielbergowi chodziło, ale tak - Warner Bros. dość mocno zaskoczył widzów, kiedy oznajmił, że wszystkie ich filmy w 2021 roku zostaną pokazane tego samego dnia w kinach i na HBO Max. Decyzja spotkała się ze sporą ilością krytyki ze strony filmowców.

Od czasu pandemii filmy w ogólnym rozrachunku zaczęły zarabiać mniej, co też nie jest wcale wyznacznikiem tego, że kina koniecznie "umierają" - hity pokroju "Spider-Mana: No Way Home" i "Top Guna: Mavericka" nadal zarobiły miliardy dolarów, a słabsze wyniki np. filmów o superbohaterach są spowodowane obniżeniem ich poziomu artystycznego, a także spadkiem zainteresowania widzów tym gatunkiem po premierze "Avengers: Endgame".

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest mnóstwo - także "wygodnictwo" dużej ilości ludzi, którzy po powrocie do względnie normalnego trybu życia nie mają ochoty chodzić po kinach i płacić dodatkowych pieniędzy za "kinowe doświadczenie". To rozumie też Spielberg, który podkreślił jednak, że boi się wyginięcia tej "magii":

Starsze widownie pewnie cieszą się, że nie muszą chodzić po brudnych kinach i stąpać bo starym popcornie na podłodze. Ale wierzę też, że te same starsze osoby na widowni są szczęśliwe, że ponownie mogą znaleźć się w socjalnej sytuacji i to w pewien sposób tonik na duszę. Ale tutaj wchodzą filmowcy, którzy mają zadanie zrobić dobre produkcje, żeby Ci widzowie mieli o czym gadać, jak zostaną zapalone światła.

Spielberg ma jednak summa summarum bardzo optymistyczne podejście do przyszłości kinematografii: