2 kolejne kinowe hity trafia na Netflixa! Od kiedy będzie można je zobaczyć?

Coraz mocniej widać wpływ koronawirusa na świat rozrywki. Kolejne produkcje, które miały trafić do kin w najbliższym czasie albo zostają przesunięte na późniejszy termin albo trafiają do serwisów streamingowych. Tak właśnie stanie się z dwoma nowymi filmami, które miały trafić do kin w kwietniu.