To już koniec Fantastycznych zwierząt? Seria nie doczeka się kontynuacji

Wygląda na to, że Warner Bros. ma już dość "Fantastycznych zwierząt". Pierwsza odsłona serii została całkiem ciepło przyjęta przez fanów i krytyków, zarabiając też sporo kasy ze sprzedaży biletów. Potem jednak sytuacja się odmieniła - "Zbrodnie Grindelwalda" zostały odebrane znacznie gorzej, zarobiły mniej pieniędzy i już wtedy nad serią zawisły ciemne chmury.

Między premierą 2. i 3. części było jeszcze gorzej - najpierw Warner Bros. wyrzucił z obsady Johnny'ego Deppa, który był wówczas uwikłany w batalię sądową przeciwko Amber Heard, zastępując go Madsem Mikkelsenem, co nie spodobało się OGROMNEJ części fanów. Natomiast niedaleko premiery "Tajemnic Dumbledore'a" pojawiły się niepokojące doniesienia dotyczące Ezry Millera. Ten miał nagle zacząć dowodzić kultem, grozić ludziom bronią i kręcić rozróby na Hawajach, co również spotkało się z negatywnym odbiorem.

To wszystko spowodowało, że film "Tajemnice Dumbledore'a" zarobił w kinach "zaledwie" 405 milionów dolarów - to wynik właściwie dwa razy gorszy, niż oryginału i 50% gorszy od "Zbrodni...".

Dlatego trudno się dziwić, że według Variety, na razie Warner Bros. nie zamierza kręcić kolejnych odsłon serii ze świata "Harry'ego Pottera". Sam nowy szef Warner Bros. Discovery zapowiedział niedawno, że niewątpliwie chciałby zrealizować kolejne filmy o nastoletnim czarodzieju, ale pod warunkiem, że dostanie błogosławieństwo J.K. Rowling.

Kto wie, może powstanie film na podstawie "Przeklętego dziecka" ze starą obsadą w roli dorosłych wersji Harry'ego, Rona i Hermiony? Sam dramat jest raczej przeciętny, ale poprawki scenariusza mogłyby sprawić, że produkcja byłaby nawet zjadliwa - no i powrót gwiazd do świata "Harry'ego Pottera" definitywnie przyciągnąłby do kina miliony widzów na całym świecie.

Na razie jednak wszystko jest w sferze plotek i odległych planów. Wszystkie odsłony filmów o nastoletnim czarodzieju i serii "Fantastyczne zwierzęta" znajdziecie na HBO Max.