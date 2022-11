Tom Holland powróci do roli Spider-Mana na kolejne trzy filmy? Bohater pojawi się ponownie w MCU

"Spider-Man: No Way Home" zmienił całkowicie losy superbohatera w filmowym uniwersum Marvela - jego osoba została wymazana z pamięci ludzkości, a także stracił wszystkich swoich przyjaciół.

Tom Holland powróci jako Spider-Man na kolejne trzy filmy

To zatem oznacza, że przyszłość bohatera jest całkowicie zależna od kreatywności twórców MCU - nie jest bowiem związany z jakimś większym wątkiem fabularnym. Może też trafić do uniwersum filmowego Sony, w którym czekają na niego już Venom, Morbius, Vulture, a w przyszłości także Kraven Łowca i Madame Web.

Wygląda jednak na to, że Tom Holland pojawi się nie tylko w nowej solowej trylogii o Spider-Manie, ale także w trzech kolejnych projektach. Jak podaje dziennikarz Jeff Sneider, aktor podpisał właśnie nowy kontrakt, który zobowiązuje go do zagrania w "Spider-Manie 4", a także 5 kolejnych projektach. Nie wiemy jednak, czy to oznacza, że pojawi się w MCU, czy też stricte filmach Sony.

Chyba, że pojawi się w projektach obydwóch firm, co byłoby dość interesującym rozwiązaniem, ale z drugiej strony w MCU jest teraz faza przepełniona alternatywnymi rzeczywistościami i innymi tego typu akcjami, więc w gruncie rzeczy miałoby to sens.

Oczywiście Sony Pictures, Disney i Marvel Studios na razie nie skomentowali tych interesujących doniesień Jeffa Sneidera, ale sam dziennikarz jest raczej sprawdzonym źródłem informacji, który ma niezłe koneksje.

Plus - nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o kontynuacjach przygód Spider-Mana. Już w grudniu 2021 roku Kevin Feige obiecał, że "No Way Home" to nie jest ostatnia szansa, by zobaczyć Hollanda w roli Pajączka.

Niestety na razie nie wiemy o kolejnej odsłonie serii nic - podobnie zresztą jak i o szerszych planach na przyszłość.