Tomasz Kot jako Profesor Kleks. Zobaczcie, jak aktor zmienił się do ikonicznej roli [FOTO]

Akademia Pana Kleksa - jak będzie wyglądał Tomasz Kot w głównej roli?

Tomasz Kot jako Pan Kleks ze słynnej "Akademii Pana Kleksa" wygląda wręcz nie do poznania. Aktor właśnie podzielił się nową fotografią z finałowego dnia pracy na planie nowej części kultowego filmu.

Jak czytamy w opisie zdjęcia Kota:

Wczoraj w nocy zakończyłem okres zdjęciowy gigantycznej przygody, do której zaprosił mnie Maciej Kawulski. Było magicznie i cudownie! Były guziki i motyle!

Przygody Pana Kleksa w wykonaniu Tomasza Kota będą podobno podzielone na dwie części. Pierwszy film z nowej serii trafi do kin już w 2023 roku. Druga część przygód Ambrożego Kleksa i jego gromadki rozbrykanych dzieci pojawi się na ekranach dopiero w 2025 roku.

Już kilka miesięcy temu potwierdzono również, że w objętej tajemnicą roli do serii powróci Piotr Fronczewski. Największą niespodzianką była jednak decyzja o tym, by nieco zmodernizować zasady tytułowej Akademii. Jak pewnie pamiętacie, oryginalnie uczęszczali do niej sami chłopcy z imionami zaczynającymi się na literkę "A" - reżyser i spółka postanowili to zmienić.

Teraz zamiast Adasia Niezgódki poznamy przygody Ady Niezgódki, w którą wcieli się Antonina Litwiniak.

Flm ma być zaledwie początkiem multimedialnego uniwersum. W planach są aplikacje rozszerzonej rzeczywistości, tokeny NFT, a także programy dotyczące edukacji (zwłaszcza w zakresie inteligencji emocjonalnej i empatii) oraz promowania m.in. ekologii.