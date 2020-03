„Wyprawa do dżungli” to jedna z tegorocznych premier wytwórni Disneya. Film z udziałem Dwayne’a „The Rocka” Johnsona i Emily Blunt zapowiada się na intrygujący film przygodowy, w duchu przygód „Indiany Jonesa”. W sieci właśnie pojawił się nowy zwiastun widowiska.

„Wyprawa do dżungli” - nowy zwiastun

„Wyprawa do dżungli” - fabuła

Film zainspirowany jest jedną z atrakcji w parku rozrywki Disneyland. Patrząc po wielkim sukcesie, jakim cieszą się wszystkie części serii „Piraci z Karaibów” - innego tytułu wytwórni, którego geneza również wzięła się od słynnego parku, nowa produkcja również ma szansę stać się hitem.

Film opowie o brytyjskiej pani naukowiec (Emily Blunt), która wyrusza do amazońskiej dżungli, aby odnaleźć tam legendarne drzewo życia, które ma posiadać nadprzyrodzone zdolności. Aby dostać się do swojego celu, zatrudnia zadziornego i charakternego kapitana statku (Dwayne Johnson), aby wspólnie przeprawić się przez rwący nurt rzeki. Na drodze do ich celu staną nieokrzesane, dzikie zwierzęta oraz konkurencyjna wyprawa.

„Wyprawa do dżungli” - obsada

Na stołku reżyserskim usiadł hiszpański reżyser – Jaume Collet-Serra, m.in. twórca thrillerów z Liamem Neesonem - „Tożsamość”, „Non-Stop”, „Nocny pościg”. W obsadzie, poza Blunt i Johnsonem zobaczymy także: Andy’ego Nymana, Jacka Whitehalla, Quim Gutiérrez, Edgara Ramíreza, Jesse’ego Plemonsa i Paula Giamattiego.

„Wyprawa do dżungli” - kiedy premiera?

Premiera filmu zapowiedziana jest 24 lipca, zarówno w Polsce, jak i USA. Co ciekawe – dzień wcześniej produkcja trafi na ekrany kilku innych krajów.