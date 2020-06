"xABo: Ksiądz Boniecki" - zobacz plakat filmu o kontrowersyjnym duchownym

W dzisiejszych czasach nie ma zbyt wielu autorytetów. Dla wielu osób człowiekiem cieszącym się szczególnym poważaniem jest ksiądz Adam Boniecki, który kilka lat temu był gościem Akademii Sztuk Przepięknych na festiwalu Pol’and’Rock. Już niedługo odbędzie się premiera filmu dokumentalnego poświęconego osobie tego duchownego, który dostał od polskiego Kościoła Katolickiego zakaz wypowiedzi w mediach - poza "Tygodnikiem Powszechnym", gdzie stale ukazują się jego artykuły. Opowieść o niezwykłym księdzu postanowiła przedstawić Aleksandra Potoczek. Twórcy dokumentu zaprezentowali oficjalny plakat filmu "xABo: Ksiądz Boniecki".

"xABo: Ksiądz Boniecki" - plakat filmu o słynnym księdzu

Ksiądz Boniecki to filozof, redaktor, zakonnik, pielgrzym, duchowy przewodnik, ale przede wszystkim człowiek w drodze, jak portretuje go w swoim kinowym, autorskim dokumencie Aleksandra Potoczek. Tramwajami, samolotami, pociągami, autobusami, samochodami tytułowy xABo (to skrócony autograf, którego używa w korespondencji z przyjaciółmi) przemierza Polskę, a napotkane w podróży osoby otwierają przed nim swoje "walizki" wątpliwości, zaniechań, smutku; bagaże pełne fundamentalnych pytań, jakie stawia sobie każdy człowiek.

W poszukiwaniu odpowiedzi na nie ekipa przebyła wraz z bohaterem 50 tysięcy kilometrów i podczas trzech lat wspólnej wędrówki była świadkiem setek poruszających, osobistych spotkań. Teraz twórcy postanowili zaprezentować plakat do filmu "xABo: Ksiądz Boniecki".

Dokument w dużej mierze sfinansowany został z publicznej zbiórki. "xABo: Ksiądz Boniecki" jest odpowiedzią: na tęsknotę za przewodnikiem, niezawodnym i niestrudzonym towarzyszem drogi przez coraz bardziej wyboistą i niepewną rzeczywistość. Jego mądrość, niezależność i uczciwość są dziś potrzebne bardziej, niż kiedykolwiek. Choć jest solą w oku instytucji Kościoła, która zobowiązała go do milczenia, ksiądz Boniecki pisze książki, jeździ na spotkania z czytelnikami, spotyka się z potrzebującymi. Wspiera swoim autorytetem, przynosi pocieszenie i daje nadzieję tym, którzy ją tracą.

Z postawy bohatera, z jego stosunku do ludzi i świata, "xABo: Ksiądz Boniecki" wywodzi rodzaj dalekich od dogmatu przykazań, tworzy przewodnik po uczciwym dobrym życiu, w którym, po pierwsze: należy wybaczać. Dokument Aleksandry Potoczek nie jest jednak laurką dla księdza. Jego bohater sam też dzieli się z nami zawartością swojej "walizki". Wspomina zaniechania, mówi o uczuciach, jakie budzi w nim jego własne przemijanie, o bezradności wobec tragedii, o wątpliwościach związanych ze swoją sytuacją w Kościele.

"xABo: Ksiądz Boniecki" jest portretem filozofa, pielgrzyma-outsidera, który całe życie wędruje własną drogą. Człowieka, który łaknie kontaktu z innymi, ale kamera portretuje go także w chwilach samotności i zmęczenia wspaniałą, ale wyczerpującą podróżą, z walizką pełną naszych pytań o drogę.

"xABo: Ksiądz Boniecki" - kiedy premiera filmu?

Film trafi do kin już 24 lipca 2020 roku. Prawdopodobnie za kilka tygodni twórcy zaprezentują pierwszy zwiastun dokumentu w reżyserii Potoczek. Miejmy nadzieję, że pandemia koronawirusa nie przeszkodzi w premierze filmu "xABo: Ksiądz Boniecki".

