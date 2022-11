Z filmu "Black Panther: Wakanda Forever" wycięto penisa jednego z bohaterów. Fani są wściekli [FOTO]

Black Panther: Wakanda Forever - twórcy cyfrowo wycięli penisa Namora

Do kin 11 listopada 2022 roku trafił film "Black Panther: Wakanda Forever". W najnowszej produkcji Marvela zadebiutował m.in. Namor - król podwodnego królestwa. Fani dopatrzyli się, że kinowa wersja postaci znacznie różni się od tego, co zostało pokazane w zwiastunie.

Dociekliwi fani szybko zauważyli, że sceny z kinowej wersji pod pewnymi względami różnią się od zwiastunów. Jasne - Marvel często ingeruje w trailery, by celowo wprowadzić fanów w błąd i nie zdradzać za dużo na temat fabuły (jak np. wycięcie dwóch Spider-Manów z jednej z kluczowych scen w "No Way Home"). Tym razem problem jest jednak znacznie poważniejszy, bo dotyczy ludzkiej fizjonomii.

Na Twitterze, fani Marvela zaczęli się dzielić zestawieniem dwóch kadrów z tego samego fragmentu filmu, na którym wyraźnie widać krocze Namora. Krótko mówiąc, różnica jest spora:

Jak sami widzicie, powyższy post zdobył ponad 130 tysięcy lajków i nie był jedynym na ten temat, który zdobył dużą popularność. Pojawiły się żarty o tym, że jacyś biedni spece musieli siedzieć dłużej w pracy i nie widzieć się z rodziną, żeby komputerowo wyciąć penisa z każdej klatki, a także o wydaniu filmu w wersji "kut*siarskiej".

Inni zwracali natomiast uwagę na podwójne standardy w Hollywood, gdzie twórcy wytną facetowi penisa, ale już kobietom powiększą tyłki i piersi.

Black Panther: Wakanda Forever - o czym jest film?

W filmie "Black Panther: Wakanda Forever" po śmierci króla T'Challi, królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje (m.in. Florence Kasumba) stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw.

Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z Nakią (Lupita Nyong'o) i agentem specjalnym Everettem Rossem (Martin Freeman), by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa. Niestety na ich drodze czyha wiele niebezpieczeństw - w tym nagłe pojawienie się podwodnej cywilizacji, której przywódcą jest legendarny Namor, zwany przez swoich poddanych "Bogiem Pierzastym Wężem". Produkcja jest już dostępna w kinach.