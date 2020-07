2. sezon "Wiedźmina" uzupełni ważną książkową lukę. Showrunnerka zdradziła nowe szczegóły

Ekipa "Wiedźmina" już wkrótce może powrócić na plan zdjęciowy i kontynuować pracę nad 2. sezonem. Tymczasem showrunnerka zdradza coraz więcej ciekawostek związanych z fabułą. Teraz zapowiedziała, że pokaże nam to, co Sapkowski w książkach pominął.

Chodzi konkretnie o początek relacji Geralta i Ciri. W książkach mamy do czynienia z dużym przeskokiem czasowym, w wyniku czego nie było nam dane obserwować jak rodzi się między nimi więź. Lauren S. Hissrich postanowiła zapewnić nam to w serialu.

"

Cóż, naprawdę fajną rzeczą w sezonie 2. jest to, że w książkach po tym jak Geralt i Ciri spotykają się w Sodden... gdy wracamy w następnej książce, minęło już sporo czasu. Pracując nad scenariuszem doszliśmy do wniosku, że nie chcemy pomijać tych pierwszych miesięcy, gdy zaczynali się dopiero poznawać.

Zabawa polega na tym, żeby obserwować te postacie, które wiedzą, że są swoim przeznaczeniem. Nie rozumieją tego, ale to akceptują, że teraz wspólnie muszą przemierzać Kontynent. I zobaczycie, jak to naprawdę wygląda. Jak wygląda dwójka obcych sobie ludzi, którzy spotykają się po całym sezonie wzajemnych poszukiwań. Wreszcie się spotkali i było to coś w stylu "Oh, wcale Cię nie znam. Jesteś dla mnie kimś obcym". "