22 najlepsze odcinki "Świata według Kiepskich" z okazji 22. urodzin serialu

To się nawet fizjologom nie śniło - dokładnie 22 lata temu zadebiutował kultowy polski serial komediowy "Świat według Kiepskich". Od tamtego czasu mieliśmy okazję zobaczyć ponad 550 odcinków i przeżyć niezliczoną ilość absurdalnych przygód z mieszkańcami Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu. Postanowiliśmy uczcić urodziny produkcji wybierając 22 ulubione odcinki.

Świat według Kiepskich - 22 najlepsze odcinki z okazji 22. urodzin serialu

Sto lat, sto lat! Dokładnie 16 marca 1999 roku Polska miała okazję poznać rodzinę Kiepskich i ich sąsiadów z Paździochami i Arnoldem Boczkiem na czele. Jako że 22. urodziny ma się tylko raz w życiu, to postanowiliśmy uczcić "Świat według Kiepskich" w najlepszy sposób jaki znamy, czyli tworząc zestawienie 22 najlepszych odcinków produkcji. Tych było ponad 550, więc było w czym wybierać.

Lista jest mocno subiektywna, dlatego też nie denerwujcie się, że nie ma jednego z waszych faworytów. Nie sugerujcie się też ich kolejnością - ta jest całkowicie przypadkowa.

1. "Ogór"

Obudziliście się kiedyś w środku nocy i mieliście ogromną ochotę zjeść dobrego ogóra kiszonego? Ale wiecie, takiego domowego, a nie takiego ze sklepu? Jeśli wasza odpowiedź brzmiała: "No jak nie, jak tak", to definitywnie będziecie identyfikowali się z odcinkiem "Ogór", kiedy to Ferdek, Paździoch i Boczek postanawiają zrobić swoje własne ogórki kiszone. Panowie nie mogą jednak stwierdzić, czy chcą mieć warzywa z kamionki, beczki, czy słoika, więc postanawiają przetworzyć je na każdy możliwy sposób na raz. Całość kończy się, a jakże inaczej, w toalecie.

2. "Tyrtum pyrtum!"

"Gorzała za mną chodzi od rana" - powiedział Arnold Boczek do Ferdka Kiepskiego i tak zaczęła się międzynarodowa przygoda, w ramach której tercet z Ćwiartki 3/4 założył Szkołę Kulturalnego Spożywania Alkoholu. Rywalizację z placówką Kiepskiego i spółki rozpoczyna rosyjska szkoła zajmująca się podobną tematyką, a my jako widzowie czerpiemy celne wskazówki dotyczące kulturalnego picia alkoholu. Coś pięknego:

3. "Menda"

To, że Marian Paździoch jest zwykłą mendą, wiedzą chyba wszyscy. Ferdek pewnego dnia postanawia jednak odkryć, DLACZEGO Paździoch jest mendą. Halinka podpowiada mężowi, że być może jego charakter wynika z tego, że miał niezbyt przyjemne dzieciństwo. To sprawia, że Kiepski zaczyna zgłębiać duszę przedsiębiorcy i sprzedawcy bielizny z mieszkania obok. W odcinku pojawia się interesujący motyw fekalny... i może więcej zdradzać nie będziemy.

4. "Żeby im gul skoczył!"

W myśl polskiego przysłowia: "zastaw się a postaw się", Ferdynand Kiepski z rodziną pragnie za wszelką cenę podnieść swój status społeczny w oczach sąsiadów. Paździochowie podejmują wyzwanie, a Ryszard Kotys daje prawdziwy popis aktorski w swojej kultowej roli ("Orgazm! Mówi to panu coś?"). Poza tym tutaj możecie zobaczyć ten odcinek odwzorowany w Sims 2. Wiecie - tak, żeby było jeszcze bardziej absurdalnie:

5. "Telewidz"

Pewnego dnia Boczek z powodu zepsutego telewizora przychodzi na odwiedziny do Kiepskich. Arnold tak bardzo wczuwa się w oglądane programy, że zaczyna się zwyczajnie naprzykrzać innym mieszkańcom Ćwiartki 3/4. W końcu zarówno Kiepski, jak i Paździoch mają go dosyć i postanawiają użyć fortelu, żeby się go pozbyć. Niestety, Boczek okazuje się być sprytnym pasożytem i odczepienie go okazuje się trudniejsze, niż mogło się wydawać:

6. "Znieczulica społeczna"

Któregoś dnia do Ferdka przychodzi Paździoch. Ten prosi go o pewną sąsiedzką przysługę - spakowanie go w paczkę i wysłanie pocztą na Madagaskar. Kiepski jest zachwycony jego propozycją i szybko przystaje na jego pomysł. Po wyjściu prawdy na jaw, Halinka jest wściekła na swojego męża i obwinia go o to, że wykazuje się tytułową znieczulicą społeczną. Odcinek, tak samo jak wszystkie powyższe, znajdziecie na Ipli.

7. "Plan dnia"

Halina jest zniesmaczona Ferdkiem i jego stylem życia. Stawia mu ultimatum - albo Kiepski się ogarnie, albo Halinka jutro idzie do adwokata. Ferdek chcąc nie chcąc postanawia walczyć o swoją małżonkę. Razem z Boczkiem postanawiają stworzyć plan dnia, który ma zachwycić Halinkę i sprawić, by ta dała mu w końcu spokój. Oczywiście po drodze sprawy się komplikują, a sąsiedzi muszą wspólnymi siłami znaleźć sposób na rozwiązanie problemu.

8. "Naczynia połączone"

Pewnego wieczora Ferdek Kiepski odkrywa przerażającą go prawdę - jego życie jest połączone z żywotem Mariana Paździocha za pomocą skomplikowanego związku przyczynowo-skutkowego. Panowie zaczynają więc wojnę na uprzykrzanie sobie życia, która powoduje zatwardzenie, bieganie nago po Krakowie, czy wypadnięcie z okna do kontenera na śmieci. Konflikt staje się bardzo zażarty, ale żaden z nich nie chce przestać jako pierwszy. Odcinek znajdziecie na Ipli.

9. "Bob"

Boczek postanawia zmienić coś w swoim życiu. Idzie do urzędu i oznajmia sąsiadom, że od teraz nazywa się Bob Marlej. Wszyscy są zachwyceni jego decyzją i zaczynają go lubić, a także być wobec niego życzliwymi. Jedynym malkontentem jest oczywiście Ferdek, który wolał jak Bob nazywał się po prostu Boczek. Okazuje się, że Ferdek również ma za sobą przeszłość, w której nazywał się zgoła inaczej (fragment niepowiązany):

10. "Zły boczek"

Ferdek dochodzi do wniosku, że Arnold Boczek to zwykła świnia. Jak się okazuje, Marian Paździoch ma od lat podobne zdanie. W tej sytuacji sąsiadom pozostaje tylko jedno – udowodnić Boczkowi całą prawdę o nim samym. Tu jednak wpadają na miny, ponieważ ich sąsiad okazuje się być... naprawdę dobrym człowiekiem. Kiepskiego i Paździocha to jednak nie satysfakcjonuje, więc postanawiają znaleźć na niego haka. Polecamy uzbroić się w placka podczas seansu tego odcinka.

11. "Robochłop"

Nieróbstwo i chamstwo w biały dzień powoduje, że Halinka odmawia wykonywania czynności domowych. Ferdek i Waldek organizują sobie pomoc domową w postaci Robochłopa, który za dodatkową opłatą może też produkować alkohol. Nie chcąc płacić za dodatkowe oprogramowanie Robochłopa, Ferdek postanawia sam go przerobić, co okazuje się być średnim pomysłem. Prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych odcinków w 22-letniej historii tego serialu.

12. "Tadarassa tadarassa!"

"Sradarassa, tadarrasa, pierdu, pierdu. I ty się mnie Halinka dziwisz, że ja za abonament nie płacę?". Paździochowa postanawia wyprowadzić się na wieś, bo ma dosyć mieszkania w mieście. Pomysł przeraża jej męża. Ferdek postanawia skorzystać z niedoli swojego sąsiada i proponuje mu, że odpłatnie udzieli mu lekcji zarządzania gospodarstwem wiejskim. Boczek przebiera się za świnie, a wszystko, jak zwykle, kończy się katastrofą.

Fot. foto: kadr z serialu "Świat według Kiepskich"/Ipla

13. "Kotłowy"

Halinka po znajomości załatwia Ferdkowi posadę palacza w szpitalnej kotłowni. Ferdek jest przerażony perspektywą trudniej pracy i usiłuje zrobić wszystko, aby jej uniknąć. Sprawie nie pomaga też spotkanie Kiepskiego z Boczkiem, który opowiada mu historię Bolka Krupy, który po 8 latach pracy na kotłowni oślepł, ogłuchł i dostał garba. Ten odcinek to piękna eksploracja tego, ile pracy leniwe osoby są w stanie wykonać, byleby tylko wymigać się od obowiązków:

14. "Afera kryminalna"

Chociaż Marian Paździoch to zwykła menda i to do tego łysa, a oprócz tego to wrzód na zdrowym ciele narodu, to kiedy sąsiad od kilku dni się nie pojawia w toalecie, Ferdek zaczyna się martwić. Podejrzewa, że mogło wydarzyć się coś strasznego. Dzieli się swoimi przeczuciami z Arnoldem Boczkiem. Obydwaj sąsiedzi dochodzą do wniosku, że Paździoch został zamordowany przez własną małżonkę. Z tego powodu przy Ćwiartki 3/4 wybucha wielka afera kryminalna...

15. "Grzałka"

To jeden z bardziej absurdalnych odcinków na tej liście (a to powinno wam coś powiedzieć, biorąc pod uwagę kontekst sytuacyjny). W mieszkaniu Kiepskich pewnej nocy pojawia się Marian Paździoch, który oskarża swojego sąsiada o to, że ten ukradł mu lata temu grzałkę turystyczną. Ferdek nie może sobie przypomnieć takiej sytuacji, ale fakt pamięta za to Halinka. Ta zmusza męża żeby znalazł grzałkę, a kiedy ten nie może jej zlokalizować, to prosi go, by odkupił Paździochowi sprzęt. Ten natomiast staje się coraz bardziej natarczywy:

16. "Zaskórniak"

Ferdek to prosty chłop. Lubi się napić Mocnego Fulla, obejrzeć coś w telewizji i może od czasu do czasu pokłócić się z tą mendą, Paździochem. Niestety, pewnego dnia jego świat zostaje wywrócony do góry nogami, ponieważ Halinka postanawia nie dać mu kieszonkowego, które do tej pory było jego głównym (a w sumie jedynym) źródłem dochodów. Brak gotówki zaczyna mu doskwierać, więc razem z Boczkiem i Paździochem szukają sposobu na zarabianie pieniędzy.

17. "Biurokracja"

Kolejny przypadek, kiedy świat Ferdka z dnia na dzień zaczyna wariować. Kiepski dowiaduje się z telewizji, że bezrobocie w kraju spadło do zera. Ten fakt komplikuje jego sytuację, gdyż jako ostatni bezrobotny zostaje zasypany ofertami pracy i coraz trudniej jest mu się od niej wykręcić. Na szczęście wśród ofert z pośredniaka jest i taka, która Ferdkowi się podoba - ten zaczyna czuć się w nowej rzeczywistości jak ryba w wodzie:

18. "Fryzjer"

Boczek nagle pojawia się przy Ćwiartki 3/4 z niezwykłą czupryną. Ferdek nie może uwierzyć swoim oczom i pyta sąsiada, co tu się wydarzyło. Boczek tłumaczy, że nie było go stać na fryzjera i musi chodzić z długimi włosami. Kiepski wpada na pomysł założenia zakładu fryzjerskiego, a Boczek ma być jego pierwszym klientem. Interesu zaczyna mu zazdrościć Paździoch, który otwiera swój własny przybytek. Tak zaczyna się wielka rywalizacja:

19. "Edzio ośmiornica"

Listonosz Edzio przynosi coraz więcej rachunków i wezwań do zapłaty. Paździoch słusznie zauważa, że Edzio ma tym lepszy humor, im wyższe rachunki ma w torbie. Czerpie wręcz radość z ludzkiego nieszczęścia. Sąsiedzi stwierdzają, że jest galaktyczną ośmiornicą, która oplata mackami wszystko, co się rusza. Mieszkańcy Ćwiartki 3/4 postanawiają się na nim zemścić:

20. "Trendi"

Mariola uświadamia Ferdkowi, że nie jest "trendi". Arnold Boczek zwierza się Ferdynandowi, że nowej właścicielce rzeźni nie podoba się jego styl. Razem próbują więc ustalić, na czym tak naprawdę polega idea bycia "trendi" ("Ja muszę być trendi, bo mnie z roboty na zbity ryj wywalą!"). Okazuje się, że najwięcej na ten temat ma do powiedzenia Marian Paździoch, który przy okazji otwiera klub Baazzar.

21. "Majty polskie"

Ferdek jest zszokowany, kiedy na jego drodze z mieszkania do toalety zauważa... całe krocie damskiej bielizny rozwieszone na sznurkach po korytarzu. Sprawcą zamieszania jest oczywiście Paździoch, który jako przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą odzieży. Jego biznes przykuwa uwagę Halinki, co bardzo nie podoba się Kiepskiemu. Niestety, plan rozwoju interesu Paździocha nagle staje w płomieniach, a Marian traci wolę do życia. A tutaj jedna z wielu pięknych scen Paździocha w roli znawcy mody:

22. "Galareta społeczna"

Na koniec moment, gdy "Świat według Kiepskich" stał się bardzo... życiowy. Ferdek dochodzi bowiem do wniosku, że Boczek jest człowiekiem całkowicie pozbawionym własnego zdania. Jest tytułową "galaretą społeczną". Rozmawia na ten temat z Paździochem, który uważa wręcz, że problem braku charakteru niestety nie dotyczy tylko Boczka, ale również znakomitej części społeczeństwa. Obaj postanawiają temu zaradzić...