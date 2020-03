4. sezon "Domu z papieru" w nowej zapowiedzi. Premiera już wkrótce!

Profesor i reszta ekipy "naszych ulubionych złodziei" powrócą do nas już wkrótce. By jeszcze bardziej podkręcić atmosferę oczekiwania, platforma Netflix podzieliła się z fanami nowym, pełnym napięcia teaserem. Co zobaczymy w nowych odcinkach i kiedy 4. sezon ukaże się na platformie?

"Dom z papieru" - nowa zapowiedź 4. sezonu

Nowa zapowiedź 4. sezonu "Domu z papieru" zapowiada się następująco:

Teaser nie zdradza wiele z fabuły, zapowiada jednak pełne napięcia i emocji starcie ekipy Profesora z organami ścigania. Kto wyjdzie cało z tej potyczki i czy ulubienica fanów wygra walkę o życie? Tego dowiemy się już za 10 dni, gdy 4. sezon "Domu z papieru" zadebiutuje na platformie Netflix.

4. sezon "Domu z papieru" ukaże się 3 kwietnia 2020 roku. W kolejnych odcinkach powrócą Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Miguel Herrán, Enrique Arce, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric, Rodrigo De la Serna, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Najwa Nimri, a także Pedro Alonso i Alba Flores.

