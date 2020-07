"Ozark" to jeden z popularniejszych seriali platformy Netflix, przywodzący nieco na myśl "Breaking Bad". Saga rodziny Byrde'ów doczeka się kolejnej odsłony. Będzie to jednak ostateczny finał.

4. sezon "Ozark" potwierdzony! Będzie się jednak różnił od poprzedników - czym?

Włodarze Netfliksa zapowiedzieli, że nadchodzący 4. sezon będzie zarazem ostatnim. Przyjdzie nam pożegnać serialową rodzinę, jednak odtwórca roli Marty'ego obiecuje iście huczny finał.

" Większy sezon oznacza jeszcze więcej kłopotów dla Byrde'ów. Cieszę się, że możemy to zakończyć z hukiem. "

Co aktor miał na myśli mówiąc "większy sezon"? To, że 4. sezon "Ozark" liczył będzie aż 14 epizodów, co czyni go znacznie dłuższym od dotychczasowych. Z uwagi na nowy format, sezon wypuszczony zostanie w dwóch 7-odcinkowych seriach. Data debiutu pierwszej z nich nie jest obecnie znana. Mówi się jednak, że premiera w 2021 roku jest tą optymistyczną wersją.