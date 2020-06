4. sezon "Ricka i Morty'ego" jest już w całości dostępny na Netfliksie

"Rick i Morty" to jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. Przygody szalonego dziadka-geniusza i jego nierozgarniętego wnuka przyciągają miliony widzów, a sami fani programu należą do jednego z najbardziej oddanych (ale też i toksycznych) fandomów w popkulturze. Nie zmienia to jednak faktu, że serial jest po prostu kawałem dobrej telewizji. Już teraz możecie się przekonać, czy nowe odcinki utrzymują wysoki poziom poprzedników.

Rick i Morty - 4. sezon jest już w całości dostępny

Wszystko dlatego, że 10 czerwca 2020 roku na Netfliksie zadebiutowała druga połowa 4. sezonu "Ricka i Morty'ego". Twórcy postanowili bowiem podzielić nową serię na dwie części, aby zmniejszyć fanom czas oczekiwania na kolejny sezon.

Wiemy na pewno, że w nowych odcinkach pojawi się m.in. klon Beth znany z finału 3. sezonu, a także nowa, ulepszona Federacja Galaktyczna (ta została zniszczona na początku 3. sezonu przez Ricka, który raz na zawsze postanowił się jej pozbyć).

Na szczęście przerwy między sezonami mają teraz być znacznie krótsze - Adult Swim zamówił od twórców jeszcze przynajmniej 70 odcinków (po 3. sezonie), co oznacza, że planowo "Rick i Morty" ma się doczekać 10 sezonów po 10 odcinków. Nie jesteśmy więc nawet w połowie przygód tych pokręconych postaci.

Obecnie trwają już prace nad 5. i podobno nawet 6. sezonem programu. Niestety, data premiery nowych epizodów jest nieznana.