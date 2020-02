4. sezon "Stranger Things" dłuższy od poprzedniego? Zgłębimy też historię jednego z bohaterów

Pierwsze prace nad 4. sezonem "Stranger Things" ruszyły. Oznacza to zatem wysyp nowych informacji. Dwiema z nich podzielił się ostatnio Michael Ausiello z portalu TVLine. To właśnie jemu zawdzięczaliśmy większość poprzednich (najczęściej pokrywających się z rzeczywistością) doniesień. Czego dowiedzieliśmy się tym razem?

"Stranger Things" - nowe informacje o 4. sezonie

Zgodnie z doniesieniami Ausiello, 4. sezon składać ma się nie z ośmiu, a dziewięciu odcinków. Stanie się on wówczas jednym z najdłuższych odcinków serialu (pierwszy i trzeci miało po osiem odcinków).

Jeden z tych odcinków ma zostać w całości poświęcony "origin story" jednej z postaci. Wygląda zatem na to, że czeka nas powtórka z 2. sezonu, kiedy to w odcinku "The Lost Sister" zgłębiliśmy historię Eleven. Na kogo padnie tym razem? Tego nie wiemy, a Ausiello niczego nawet nie sugeruje. Może chodzi o Max i jej losy sprzed przeprowadzki do Hawkins? Odcinek stanowiłby wówczas niejako ekranizację książki "Wszyscy mówią na mnie Max", która ukazała się latem 2019 roku.

4. sezon ma również znacznie poszerzyć świat przedstawiony w "Stranger Things". Bracia Duffer planują przenieść nas poza Hawkins. Gdzie dokładnie? Tego nie wiemy. Może być to miasteczko, do którego przeprowadzili się Byersowie z Eleven, lub Rosja, w której (prawdopodobnie) przetrzymywany jest Jim Hopper. Zdjęcia do nowych odcinków już ruszyły i, o dziwo, nie w Atlancie tylko na Litwie. W tym samym miejscu, w którym kręcono "Czarnobyl". Ciężko uwierzyć tu w przypadek.

