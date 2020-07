5. sezon "Sabriny" miał być crossoverem z "Riverdale". Twórca skomentował nagłą kasację serialu

Wczoraj, niczym grom z jasnego nieba, gruchnęła wiadomość o kasacji "Chilling Adventures of Sabrina". Fani, usiłując zrozumieć decyzję Netfliksa, szybko wyszli z założenia, że taki był plan twórców, którzy fabułę rozplanowali na dokładnie 4 sezony. Teraz otrzymaliśmy jednak potwierdzenie, że nic z tych rzeczy.

5. sezon "Sabriny" miał być crossoverem z "Riverdale"

Roberto Aguirre-Sacasa jest twórcą zarówno "Chilling Adventures of Sabrina", jak i "Riverdale". Oba seriale rozgrywają się w tym samym uniwersum i fani od dawna liczyli na spotkanie mieszkańców Greendale z ekipą Archiego Andrewsa. Zgodnie z tym, co Aguirre-Sacasa opublikował na Twitterze, wygląda na to, że crossover miał ostatecznie dojść do skutku. Na drodze stanął jednak Netflix.

Jak już wiemy, przygody Sabriny Spellman zakończą się na 4. sezonie. Planowano jednak kolejną serię zatytułowaną "Witch War", w której mieli pojawić się bohaterowie znani z "Riverdale". Wpis zamieszczony przez twórcę przedstawia m.in. plakat, na którym widzimy Sabrinę, Harveya, Nicolasa, Theo i Roz, a także... Archiego Andrewsa, Jugheada Jonesa, Veronicę Lodge, Betty Cooper oraz Cheryl Blossom.

" Dziękuję wszystkim fanom za wyrazy miłości. Część Czwarta będzie naszą najlepszą, a Piąta, "Witch War", byłaby NIESAMOWITA. Kontynuację znajdziecie na kartach komiksów... "

Jak miała wyglądać fabuła 5. sezonu? Możliwe, że dowiemy się tego z komiksów, które (zgodnie z obietnicą twórcy) wciąż będą kontynuowane. 4. sezon "Chilling Adventures of Sabrina" zadebiutuje tej jesieni.