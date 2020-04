6. sezon "Lucyfera" jednak nie powstanie? Twórcy napotkali spory problem

W produkcji jest 5. sezon serialu, który pierwotnie miał być oficjalnym zakończeniem przygód czarującego Pana Piekieł, który przeprowadził się do Los Angeles. Jednak na początku 2020 roku pojawiły się doniesienia o tym, że kontrakt na stworzenie jeszcze jednego sezonu podpisali twórcy serialu, czyli Ildy Modrovich i Joe Henderson. Ważną umowę mają również wszyscy aktorzy grające role drugoplanowe.

Lucyfer - 6. sezon jednak nie powstanie?

Niestety, jak podaje TVLine, nieopłacony został jeszcze Tom Ellis. Aktor podobno podpisał kontrakt na 6. sezon, ale po kilku tygodniach zażądał renegocjacji warunków, jednocześnie odrzucając kolejne propozycje od Warner Bros. TV.

Według dziennikarzy portalu TVLine, producenci serialu są zdeterminowani, by przekonać Ellisa do powrotu do serialu, dodając do jego umowy kolejne finansowe bonusy. Jeżeli Ellis odmówi udziału w kolejnych odcinkach, to złamie postanowienia z pierwotnej umowy, co spowoduje spore problemy prawne.

Reprezentanci Netflika, Warner Bros. Television oraz Toma Ellisa na razie podobno odmawiają komentarza dla TVLine.

Według informacji TVLine wszyscy aktorzy i producenci chcą powrócić w 6. sezonie. Wygląda jednak na to, że Ellis i jego agenci chcą za to większego wynagrodzenia, niż przewiduje Warner Bros. My, jako fani, mamy nadzieję, że sprawa zakończy się polubownie i zobaczymy aktora w finałowym sezonie "Lucyfera".