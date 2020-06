7 seriali podobnych do "Lucyfera" od Netfliksa

Jeżeli lubicie "Lucyfera", to wśród powodów niewątpliwie jest dwuznaczne i nieco świntusze poczucie humoru, cotygodniowa sprawa policyjna, a także zabawni i różnorodni bohaterowie, których jest łatwo polubić. Jeżeli mamy rację, to przygotowaliśmy dla was zestawienie 7 seriali podobnych do "Lucyfera". Idealne do nadrobienia w trakcie oczekiwania na 1. część 5. sezonu "Lucka" na Netfliksie.

1. Constantine (2014)

Serial jest oparty oczywiście na komiksach od DC, w których Lucyfer się gościnnie pojawiał. Głównym bohaterem jest tytułowy John Constantine, mistrz magii i okultyzmu. W pewnym momencie zostaje mu przydzielona praca, której nie chciał i od tego momentu jego życie zmienia się na zawsze.

Chociaż Constantine nie jest aż tak czarujący, jak Lucyfer, to postać jest równie arogancka, a także nadrabia nieco bardziej przerażającym klimatem. Sam serial doczekał się jedynie jednego sezonu, ale od kilku lat pojawia się regularnie w "Legends of Tomorrow", gdzie towarzyszą mu różne inne pokręcone postaci. Powinno się wam spodobać:

2. Supernatural (2005 - obecnie)

Trudno jest wspomnieć o serialu opowiadającym o supernaturalnych sprawach, nie wspominając o "Supernatural". Bracia Winchesterowie polują na potwory, demony i inne nadnaturalne stworzenia pokroju aniołów, czy nawet Boga w wersji ludzkiej. Serial powoli dobiega końca, ponieważ zakończy się po 15. sezonie - fani czekają na jego końcówkę. Łącznie do obejrzenia jest ponad 300 odcinków po 40-45 minut, więc jest co oglądać:

3. American Gods (2017 - obecnie)

Serial opowiada o byłym skazańcu o imieniu Shadow Moon, który poznaje Mr. Wednesdaya, samozwańczego Boga. Mężczyzna wie więcej o życiu Moona, niż on sam. Dołącza do niego i razem wyruszają na podróż dookoła świata, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej pokręcona.

Produkcja jest adaptacją książki o tym samym tytule autorstwa Neila Gaimana, który jest twórcą komiksowego Lucyfera (przedstawił go fanom w "Sandmanie"). Do tej pory powstały dwa sezony produkcji, a w drodze jest seria trzecia. Całość jest dostępna na Amazonie Prime:

4. Preacher (2016 - 2019)

Produkcja z Dominikiem Cooperem, Joe Gilgunem i Ruth Neggą w roli głównej ma dość prostą fabułę: Bóg zaginął. Supernaturalna moc zwana "Genesis" znalazła sobie nowego nosiciela w postaci kaznodziei Jessego Custera (Cooper), dając mu możliwość przejęcia kontroli nad każdą osobą, którą napotka. Razem wyruszają w podróż po Ameryce, by odnaleźć Najwyższego.

"Preacher", podobnie jak "Lucyfer", stawia bohaterów w bardzo absurdalnych sytuacjach. Zawiera też pokręcone poczucie humoru i charyzmatycznych bohaterów. Oprócz tego, też bazuje na komiksach DC, więc mamy kolejne podobieństwo.

5. Forever (2014)

Jeśli poszukujecie serialu o policjantach z elementem fantasy, to "Forever" może być czymś dla was. Serial opowiada o detektywie, który zaczyna współpracę z nieśmiertelnym mężczyzną o niesamowitej intuicji. W pewien sposób przypomina to fabułę "Lucyfera" i możliwe, że twórcy "Lucka" zainspirowali się w pewien sposób produkcją.

Niestety, "Forever" ma tylko jeden sezon, a szkoda, bo fabularnie był naprawdę niezły:

6. Limitless (2015-2016)

"Limitless" opowiada o Brianie Finchu, który dzięki zagadkowemu narkotykowi NZT zaczyna nabywać niesamowite moce poznawcze, pomagając FBI w rozwiązywaniu trudnych spraw. W gruncie rzeczy serial odpowiada na pytanie: "Co by było, gdybyśmy potrafili używać pełnego potencjału naszego mózgu?". Bliżej jest mu do "Sherlocka", ale fani bardziej detektywistycznej strony "Lucyfera" również mogą być zadowoleni:

7. iZombie (2015 - obecnie)

Liv Moore, obiecująca studentka medycyny, przez przypadek zostaje zombie. Cóż, zombie potrzebują jedzenia, więc dziewczyna podejmuje pracę w kostnicy, żeby mieć stały dostęp do mózgów. Po zjedzeniu "szarej materii" zaczyna mieć wspomnienia i pewne przyzwyczajenie ofiar, co prowadzi ją do pracy detektywa.

"iZombie" jest zabawny, a twórcy nie biorą siebie na poważnie, dzięki czemu przypomina pod tym względem "Lucyfera".