Zaczniemy od ustalenia pewnych warunków - z listy są wykluczone seriale animowane, takie jak "Bojack Horseman", "Nie ma jak w rodzinie", czy "Rick i Morty". Skupimy się tylko i wyłącznie na serialach aktorskich, które zadebiutowały w XXI wieku. Lista nie jest rankingiem, a numerek widoczny przy tytule jest tylko niewielkim wyznacznikiem osobistej sympatii do tych produkcji. Wszystkie pozycje są godne polecenia i warto je obejrzeć. Znamy zasady, więc przejdźmy do listy 9 najlepszych seriali komediowych XXI wieku.

1. Brooklyn 9-9 (2013-obecnie)

Przygody brooklyńskiej policji z posterunku 9-9 są już niemalże legendarne. Peralta, Santiago, Sierżant, Rosa, Boyle i kapitan Holt to banda pokręconych świrów, która jednak bardzo poważnie podchodzi do pracy detektywów. Serial jest nie tylko niezwykle zabawny, ale zawiera też przesłodkie wątki romantyczne, kilka nieco poważniejszych momentów (odcinki o napastowaniu seksualnym, czy rasizmie wobec osób czarnoskórych), utrzymuje wysoki poziom mimo upływu lat, a także ma prawdopodobnie jedną z najlepszych postaci w historii telewizji w osobie wspomnianego kapitana Holta. W produkcji jest obecnie 8. sezon i jesteśmy pewni, że utrzyma niezwykle wysoki poziom poprzednich epizodów.

2. Biuro (The Office, 2005-2013)

Z całym szacunkiem do Ricky'ego Gervaisa i brytyjskiej wersji "Biura", ale to amerykański remake zasługuje na miejsce w tym zestawieniu. Każdy z nas miał pewnie kiedyś szefa przypominającego Michaela Scotta, który zarządza oddziałem firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton. Wiecie, idiotę, który nie ma samoświadomości i nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielkim jest palantem. Do tego barwna paleta postaci drugoplanowych (Jim, Pam, Ryan oraz oczywiście Dwight), odjazdowe przygody i genialne występy aktorskie sprawiają, że "Biuro" stało się archetypem dla seriali komediowych w miejscu pracy. I przy okazji jedną z najlepszych produkcji XXI wieku.

3. Chłopaki z baraków (Trailer Park Boys, 2001-obecnie)

Ricky, Julian i Bubbles to życiowi nieudacznicy i lekko przygłupi kryminaliści, którzy mieszkają w parku przyczep w Sunnyvale w Kanadzie. Ich perypetie obracają się wokół prób zarabiania pieniędzy, prowadzenia interesów i zapewnienia sobie godnego życia. Nie chcą bogactw - wystarczy, że będzie na papieroski, gorzałkę, marihuanę, pepperoni i czipsy "halapinio". Serial o chłopcach z baraków jest po prostu świetny. Wygląda jakby w 85% był improwizowany, jego jakość pozostawia wiele do życzenia, a pomysły chłopaków są momentami głupie jak but. Ale to właśnie w tej prostocie tkwi absolutny geniusz.

4. Atlanta (2016-obecnie)

Serial "Atlanta" opowiada o przygodach Earna, który staje się agentem i menadżerem swojego kuzyna, rapera Paper Boia. Duetowi nieustannie towarzyszy kumpel Boia, Darius, a czasami w serialu pojawia się również matka dziecka Earna, Vanessa. Twórcą serialu jest Donald Glover, który wciela się również w głównego bohatera tego absurdalnego dzieła. Humor w "Atlancie" bywa momentami głęboko ukryty pod nudnymi i niezręcznymi sytuacjami pokazanymi w produkcji, a niekiedy zrozumienie serialu wymaga od widza większego zaangażowania, niż oglądanie np. "Przyjaciół". Warto dać mu jednak szansę, bo często obok zabawnych scen znajdziemy perełki w dziedzinie komentarzy społecznych.

5. Parks and Recreations (2009-2015)

Leslie Knope, optymistyczna, zawsze uśmiechnięta zastępczyni kierownika Działu Parków i Rekreacji, stara się zmienić małe miasteczko w stanie Indiana na lepsze. Ma do pomocy przyjaciół, a zarazem współpracowników w postaci Toma, Ann, April oraz oczywiście Andy'ego i Rona Swansona. Każda z bohaterów jest barwny i na swój sposób kochany, ale musimy ustalić jedno - ten serial nie odniósłby takiego sukcesu, gdyby nie Nick Offerman w roli Rona. Zresztą zobaczcie sami:

6. Community (2009-2015)

Co wyjdzie z połączenia Dana Harmona (współtwórcy "Ricka i Morty'ego"), braci Russo (twórcy "Avengers: Infiinity War" i "Endgame") i świetnej obsady z m.in. Chevym Chase'em, Donaldem Gloverem, Ken Jeongiem i Joelem McHale'em? Wyjdzie nam złoto w postaci serialu "Community". Serial opowiada o grupie 7 przyjaciół studiujących w publicznej szkole wyższej Greendale. Miejsce jest powszechnie uważane za jedną z najgorszych placówek oświaty w całym stanie Colorado. Bohaterowie starają się jednak jak najlepiej przeżyć wspólne lata edukacji, łącząc nierozrywalne więzi na całe życie, a jakich różne charaktery są mieszanką wybuchową, wywołującą wśród widzów salwy śmiechu:

7. Współczesna dziewczyna (Fleabag, 2016-2019)

Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii. W roli tytułowej wystąpiła twórczyni Phoebe Waller-Bridge. Chociaż produkcja jest bardziej dramatem, niż komedią, to ludzkie życie zawiera tak dużo elementów humorystycznych, że nawet we "Fleabag" możemy znaleźć cudowne momenty pełne śmiechu. Fragmenty z księdzem, rodzinny obiad, czy lekcje ciszy są komediowym złotem:

8. Pohamuj entuzjazm (Curb Your Enthusiasm, 2000-obecnie)

Larry David to jeden z twórców serialu "Kroniki Seinfelda", który przyniósł mu miliony dolarów i wysoki status wśród twórców telewizyjnych. Kilka lat po premierze, David postanowił stworzyć produkcję na podstawie swojego własnego życiu, w której przedstawia swoje przerysowane przygody. Obsada składa się w większości z jego prawdziwych przyjaciół, a lwia część scenariusza jest improwizowana w trakcie nagrań. Wszystkie niezręczne momenty, nieprzyjemne sytuacje i wybuchy śmiechu są całkowicie naturalne i to wszystko czuć. Sam David jest też na tyle charyzmatyczną postacią, że oglądanie go na ekranie sprawia ogromną przyjemność:

9. Dolina krzemowa (Sillicon Valley, 2014-2019)

Serial komediowy HBO opowiadający o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej - bystrych specjalistach od nowych technologii. Amerykańska Dolina Krzemowa to miejsce, w którym spełniają się marzenia pasjonatów nowych technologii. Programista Richard mieszka wraz z kumplami w hostelu pełnym hakerów i technomaniaków, którzy marzą o karierze na miarę Marka Zuckerberga. Właścicielem nietypowego hotelu jest Erlich, młody milioner, który pozwala im mieszkać u siebie za darmo, pod warunkiem udziału w zyskach z każdego wymyślonego przez nich projektu. Z tej mieszkanki pokręconych nerdów rodzi się prawdziwa eksplozja niezręcznego humoru: