Adidas podjął współpracę z "The Mandalorian". Zobaczcie kozackie buty inspirowane serialem

Adidas x The Mandalorian to najnowsze popkulturowe collabo, które zagościło niedawno w sklepach odzieżowych. Znana marka sportowa przygotowała na potrzebę tej współpracy aż 9 różnych modeli butów, wahających się od low-topów, przez typowe "adidaski do chodzenia", aż do wymyślnych high-topów. Każdy z nich jest poświęcony najważniejszym wydarzeniom z 1. sezonu "The Mandaloriana" i są inspirowane kolorystyką głównych bohaterów.

Adidas stworzył buty inspirowane serialem The Mandalorian

Z związku z tym widzimy szaro-niebieskie sneakersy inspirowane postacią Mando, bladozielono-brązowe Adidasy z wizerunkiem Baby Yody, czarno-biało-szare buty nawiązujące do ostatniej sceny sezonu, w której Moff Gideon dobywa Darksaber, czy "ubrudzone" błotem obuwie nawiązujące do pojedynku Mando z Mudhornem. Poniżej możecie zobaczyć kilka przykładowych modeli:

Buty są dostępne w cenie od 269 złotych na oficjalnej stronie Adidasa. Oficjalna premiera odbyła się 4 listopada 2020 roku i niektóre modele sprzedają się szybko - przeglądając internetowy sklep Adidas możemy przeczytać, że niektórych butów zostały ostatnie pary.

Natomiast nowy odcinek 2. sezonu "The Mandalorian" zadebiutował 30 października 2020 roku na Disney+. Kolejne epizody będą pojawiały się w piątki - najbliższy będzie miał premierę już 6 listopada.