Jeśli należycie do fanów serialu "After Life", mamy dla was świetne wieści. Serial oficjalnie otrzymał zamówienie na 3. sezon, mimo, że poprzedni dopiero zawitał w bibliotece Netfliksa. Co więcej, jego twórca i jednocześnie odtwórca głównej roli, podpisał z platformą długoletni kontrakt. Co to oznacza?

''After Life'' powróci z 3. sezonem! Ricky Gervais podpisał obiecujący kontrakt z Netfliksem

"After Life" to komedio-dramat, przedstawiający losy Tony'ego (Ricky Gervais), który po śmierci żony zmienia się niemal nie do poznania. Staje się gburowaty i nieprzyjemny, usilnie odpychając od siebie wszystkich, którym na nim zależało. Przyjaciele nie poddają się jednak tak łatwo. Serial może się pochwalić sporą popularnością, zatem decyzja o zamówieniu kolejnego sezonu nikogo nie powinna dziwić.

Fani samego Ricky'ego Gervaisa mają jeszcze więcej powodów do radości. Komik podpisał bowiem z Netfliksem wieloletni kontrakt, zgodnie z którym stworzy dla platformy wiele filmów, seriali i stan-up'ów. Jak Gervais wyznał w oświadczeniu:

" Początkowo planowałem przejść na emeryturę i po prostu szlajać się pijany po domu aż do śmierci. Ale zmęczyło mnie robienie tego już podczas kwarantanny, a Netflix złożył mi ofertę nie do odrzucenia. "

Kiedy możemy się spodziewać premiery 3. sezonu "After Life"? Trudno ocenić. Poprzednie serie dzielił rok różnicy, zatem moglibyśmy założyć, że kolejna zadebiutuje w 2021 roku. Wszystko zależy jednak od tego, jak rozwinie się sytuacja z pandemią koronawirusa i kiedy filmowcy będą mogli wrócić na plan.