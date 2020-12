Agentka Starling powraca w pierwszym zwiastunie kontynuacji "Milczenia owiec"

"Milczenie owiec" to kultowy thriller, w którym poznajemy Hannibala Lectera i Clarice Starling. Po latach od premiery filmu powstał serial skupiający się na agentce FBI. W sieci zadebiutował jego pierwszy zwiastun.

Film "Milczenie owiec" był kamieniem milowym w gatunku, jakim jest thriller. Genialne role Anthony'ego Hopkinsa i Jodie Foster przeszły do historii kinematografii, a Hannibal Lecter stał się ikoną popkultury. Czas jednak dać szansę przemówić Clarice Starling - agentce FBI, która zwróciła się o pomoc do psychopatycznego kanibala, by rozwiązać zagadkę innego przestępcy. Już niedługo zadebiutuje serial o jej losach.

"Clarice" - zwiastun spin-offu "Milczenia owiec"

Mowa o produkcji zatytułowanej "Clarice", w której nie tylko będziemy śledzić inne sprawy prowadzone przez agentkę FBI, ale również poznamy szczegóły jej życia prywatnego. Nadchodzący serial stacji CBS doczekał się pierwszego zwiastuna. Jak prezentuje się ten tytuł?

W główną rolę wcieliła się aktorka znana z serialu "Słodkie kłamstewka" Rebecca Breeds. Akcja rozgrywa się w roku 1993, czyli rok po wydarzeniach ukazanych w filmie "Milczenie owiec". "Clarice" będzie więc nie tylko spin-offem thrillera, ale poniekąd również jego kontynuacją. Jak wygląda pierwsza oficjalna zapowiedź serialu?

Zwiastun trwa niecałą minutę i nie zdradza zbyt wiele na temat fabuły. Zapewne zobaczymy kolejne makabryczne śledztwa, które będzie musiała rozwiązać tytułowa bohaterka. Zapowiedź sugeruje, że produkcja będzie posiadała specyficzny, mroczny i oniryczny klimat, więc fani "Hannibala" powinni być usatysfakcjonowani.

"Clarice" - kiedy premiera?

Za serial "Clarice" odpowiada Alex Kurtzman - twórca nowych produkcji telewizyjnych w uniwersum "Star Treka". Filmowiec skomentował swoje najnowsze dzieło w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Hannibal [Lecter] to niesamowita postać, podobnie jak Will Graham. Ale Clarice Starling ma naprawdę wyjątkową, niesamowitą psychologię, a wejście w jej buty w dużej mierze sprawiło, że "Milczenie owiec" było tak cudownym filmem.

Widzowie będą mieli okazję zobaczyć świat oczami agentki specjalnej, która ruszy w pościg za seryjnymi zabójcami i przestępcami seksualnymi grasującymi w stanie Waszyngton. Serial "Clarice" zadebiutuje 21 lutego 2021 rok na stacji CBS. Na razie nie wiadomo, kiedy obejrzymy go w Polsce.