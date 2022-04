Aktor z "Gry o tron" został aresztowany. Oskarżono go o molestowanie osoby nieletniej

Aktor Joseph Gatt został aresztowany za komunikację na tle seksualnym z osobą nieletnią. Oskarżony odniósł się do całej sytuacji w oficjalnym oświadczeniu.

Aktor znany z Gry o tron molestował seksualnie osobę nieletnią? Został aresztowany

Jak podaje serwis Deadline, 6 kwietnia 2022 roku o 4:45 rano policja wydała nakaz przeszukania mieszkania Gatta w Fairfax. Do czynności doszło po otrzymaniu informacji, że aktor był zaangażowany w bezpośrednią komunikację za pośrednictwem internetu z osobą nieletnią spoza granic stanu Kalifornia.

Gatta zatrzymali funkcjonariusze policji Los Angeles z grupy zadaniowej do spraw przestępstw internetowych przeciwko dzieciom. Ci należą do wydziału do spraw nieletnich.

W wyniku śledztwa okazało się, że na aktorze ciąży zaległy nakaz aresztowania za podobne przestępstwo seksualne. Policja dąży obecnie do zidentyfikowania ewentualnych dodatkowych ofiar Josepha Gatta.

Aktor nie przyznaje się do winy. Na jego Twitterze pojawił się post, w którym Gatt próbuje oczyścić swoje imię:

Oczywiście chcę odnieść się do absolutnie przerażających i całkowicie nieprawdziwych zarzutów wysuwanych ostatnio przeciwko mnie. Są w 100% kategorycznie nieprawdziwe i pochopne. Dziś w prasie skomentowałem błędy śledczych i wprowadzające w błąd informacje. W pełni współpracuję z LAPD, aby dostać się do źródła tych pomówień.

Następnie dodał: