Aktor ze "Stranger Things" słuchał dużo metalu, żeby przygotować się do roli w serialu

Jak pewnie wiecie, w nowym sezonie 'Stranger Things" pojawiła się nowa postać metalowca o imieniu Eddie Munson. Grający go Joe Quinn opowiedział o tym, jak szykował się do roli.

Joe Quinn ze Stranger Things szykował się do roli słuchając metalu

Eddie Munson w 4. sezonie "Stranger Things" prowadzi klub Dungeons & Dragons w Liceum Hawkins i jest typowym metalowcem - ma długie włosy, a także nie rozstaje się z dżinsową kurtką, na którą są przypinki różnych zespołów. Grający go Joe Quinn to młody brytyjski aktor, który w rozmowie z Entertainment Weekly opowiedział o procesie przygotowania do tej roli.

Aktor zdradził, że początkowo próbował wkręcić się w rolę za pośrednictwem wspomnianej gry, ale szybko z tego zrezygnował:

Kupiłem książkę, żeby zrozumieć D&D, ale nie za bardzo nam było po drodze. Ale przyznam szczerze, że to mnie jakoś specjalnie nie zdziwiło i wiedziałem, że znajdzie się lepszy sposób.

Szybko wytłumaczył, co ma na myśli:

Słuchałem naprawdę dużej ilości heavy metalu i to było... To zabrzmi pretensjonalnie, ale tak - to był mój sposób na to, żeby wejść w tę postać.

Quinn wyjaśnił również, że początkowo bracia Duffer chcieli, by jego fryzura przypominała coś w stylu włosów Davida Bowiego w filmie "Labirynt", ale aktor nie chciał się na to zgodzić:

Niestety nie jestem Davidem Bowiem, więc nie mogłem się na to zgodzić. Chciałem coś normalnego. Coś z "naszego" świata. Nadal ta fryzura jest obiektywnie pokręcona, ale pasuje do tej postaci. Zakładając perukę mogłem się szybko wczuć w rolę. No i przy okazji wyglądasz, jak ktoś zupełnie inny.

"Stranger Things 4" zadebiutowało 27 maja 2022 roku. W planach jest również druga część sezonu, która ma się pojawić na Netflix już 1 lipca.