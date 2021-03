Jak wygląda życie Ally McBeal 20 lat po zakończeniu oryginalnego serialu? Czy rozwinęła karierę prawniczą? Czy będzie miała własną kancelarię? Jak wygląda teraz jej córka? I czy jest szansa, by Ally i Larry znów byli razem? Odpowiedzi na te pytania możemy poznać już niebawem. Rozpoczęto prace nad powrotem najdziwniejszego serialu prawniczego w historii telewizji.

"Ally McBeal" powraca na ekrany po 20 latach!

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal TVLine, nowa produkcja nie będzie rebootem, lecz kontynuacją, a w tytułowej roli powróci Calista Flockhart. Nad całością ponownie czuwać będzie David E. Kelley, twórca serialu, tym razem jednak jako producent wykonawczy. Pałeczkę showrunnera zamierza przekazać komuś innemu. W 2018 roku, zapytany przez The Hollywood Reporter o ewentualny powrót "Ally McBeal", powiedział:

Jestem otwarty na pomysł ponownego nakręcenia Ally McBeal, ale nie uważam, że to ja powinienem to robić. Jeśli to miałoby zostać zrobione, powinno być zrobione przez kobietę. Jeśli ma być nowe, powinno być nowe i inne. A ja już to robiłem: 100 godzin!"

"Ally McBeal": Telewizyjny fenomen lat 90.

"Ally McBeal" zadebiutowała na ekranach w 1997 roku (w Polsce rok później). Specyficzna prawniczka o bardzo bujnej wyobraźni bardzo szybko skradła serca widzów. Wraz ze swoją współlokatorką, dziwacznymi współpracownikami, kochankami i gośćmi muzycznymi tworzyła obraz środowiska prawniczego, jakiego telewidzowie wcześniej nie znali. Wizje głównej bohaterki - z tańczącym bobasem na czele - były mocno odklejone od rzeczywistości, a w wątkach komediowych przeważał absurdalny humor. Jednocześnie w serialu nie brakowało ważkich kwestii (jak molestowanie w miejscu pracy) oraz melodramatycznych rozterek miłosnych Ally i typowych dla obyczajowego serialu dramatów.

"Ally McBeal": Czy Robert Downey Jr. powróci jako Larry?

Najważniejszym z miłosnych wątków w życiu Ally był bez wątpienia jej związek z Larrym, w którego z powodzeniem wcielał się Robert Downey Jr. na długo przed tym, zanim został Iron Manem. To właśnie ta rola przyniosła mu gigantyczną rozpoznawalność w czasach sprzed MCU. Niestety, jego problemy z prawem sprawiły, że romans Ally i Larry'ego został przerwany przez twórców serialu, choć planowano, by para żyła długo i szczęśliwie jako małżeństwo. Teraz po 20 latach, kiedy RDJ jest uwielbiany bardziej niż kiedykolwiek i akurat ma sporo wolnego miejsca w kalendarzu po odejściu z MCU, być może da się to naprawić?

Udział Roberta Downeya Jr. w nowym sezonie "Ally McBeal" z pewnością byłby spełnieniem marzeń niejednej miłośniczki czy miłośnika serialu. Na razie nie wiadomo jednak, czy ktokolwiek poza Flockhart powróci w nowej odsłonie "Ally McBeal". Przypomnijmy, że w oryginalnym serialu, poza wspomnianymi już gwiazdami, główne role grali Peter MacNicol, Gil Bellows, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Courtney Thorne-Smith oraz Lucy Liu i Portia de Rossi. Stałą oprawę muzyczną zapewniała Vonda Shepard, zaś gościnnie pojawiali się znani muzycy, m.in. Elton John czy Sting, który w jednym z odcinków wykonał utwór "Every Breath You Take" w duecie z Robertem Downeyem Jr.

"Ally McBeal" - gdzie oglądać nowy sezon?

Póki co nie podano informacji, jaka stacja czy platforma streamingowa będzie odpowiadała za powrót serialu, który zakończono w 2002 roku na 112 odcinkach. Jednak w związku z tym, że właścicielem Foxa jest teraz Disney, a należący do wytwórni serwis Hulu udostępnia wszystkie 5 powstałych dotychczas sezonów produkcji, możemy podejrzewać, gdzie trafi nowa "Ally McBeal".