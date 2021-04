"American Psycho" stanie się serialem. Czy zobaczymy Patricka Batemana?

Czas założyć ponczo i odpalić swój ulubiony album Huey'ego Lewisa, ponieważ nowa telewizyjna adaptacja "American Psycho" powoli zbliża się do naszych odbiorników. A przynajmniej tak twierdzi szef telewizyjnego oddziału firmy Lionsgate.

Kevin Beggs, ponieważ tak nazywa się szef Lionsgate TV, udzielił niedawno wywiadu Deadline, w którym opowiedział nieco o planach firmy na przyszłość. Wśród projektów jest właśnie serial na podstawie "American Psycho":

Właśnie skończyliśmy pracę nad "Drodzy Biali", co było świetnym i ciekawym doświadczeniem. Potem robimy "Blindspotting", a niedawno zaczęliśmy pracę nad "American Psycho". Zawsze patrzymy na to, co możemy zrobić z naszymi markami w departamencie telewizyjnym - coś na przykład z "Piłą". Zawsze prowadzimy rozmowy.