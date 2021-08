Netflix ogłosił kolejny polski serial o roboczym tytule "Królowa". Właśnie ruszyły zdjęcia do miniserialu, a w głównej, podwójnej roli zobaczymy Andrzeja Seweryna, który zagra Sylwestra oraz Lorettę. Na ekranie będą mu towarzyszyć Maria Peszek oraz Julia Chętnicka.

Andrzej Seweryn zagra drag queen w nowym serialu Netflix. Kiedy premiera "Królowej"?

"Królowa" to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra - emerytowanego krawca i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka. Wszystko przez list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki, która potrzebuje przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością.

Andrzej Seweryn wcieli się w emerytowanego krawca, który wieczorami przeistacza się w drag queen - Lorettę. Natomiast Maria Peszek zagra jego córkę, która nigdy nie poznała swojego ojca. Rolę jej córki odegra Julia Chętnicka, którą widzowie mogą kojarzyć z filmu "Erotica 2022".

Miniserial reżyseruje Łukasz Kośmicki, za scenariusz natomiast odpowiadają Arni Asgeirsson i Kacper Wysocki. Jak na razie nie podano dokładnej daty premiery serialu, ale wiadomo, że produkcja trafi na Netfliksa w 2022 roku.