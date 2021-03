Anya Taylor-Joy nie może uwierzyć w sukces "Gambitu Królowej": "Zapytajcie mnie o to za 5 lat"

Aktorka znana z roli szachistki Beth Harmon była niedawno bohaterką obszernego tekstu w Vanity Fair, gdzie opowiedziała o tym, jak wyglądało ostatnie 12 miesięcy jej życia.

Anya Taylor-Joy na razie nie rozumie ogromnego sukcesu tej produkcji:

Myślę, że zrozumiem to dopiero za jakieś 5 lat... Dopiero wtedy to do mnie dotrze.