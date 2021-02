"Aquaman: King of Atlantis": HBO Max prezentuje, jak będzie wyglądał serial DC [WIDEO]

Fani Aquamana od dawno czekają na zapowiedziany jakiś czas temu serial o władcy mórz i oceanów ze świata DC. Platforma streamingowa HBO Max pokazała pierwszy fragment nadchodzącej produkcji.

"Aquaman: King of Atlantis" w zapowiedzi HBO Max

Po wielu nieudanych produkcjach opartych na komiksach DC pojawiły się "Wonder Woman" i "Aquaman" - dwa filmy, które są uznawane przez widzów za naprawdę udane adaptacje. Postać grana przez Jasona Momoę szybko zdobyła popularność, a wytwórnia Warner Bros. zapowiedziała, że wkrótce zobaczymy serial o Arthurze Currym.

Po miesiącach oczekiwań możemy w końcu zobaczyć, jak animowany "Aquaman" będzie prezentował się na ekranie telewizora, komputera czy urządzenia mobilnego. Do sieci trafiła trwająca ponad 2 minuty zapowiedź najważniejszych produkcji dla młodszych odbiorców w ofercie HBO Max. Wśród nich znajduje się kilkusekundowy fragment serialu "Aquaman: King of Atlantis".

Aquamana i Merę możemy zobaczyć pod sam koniec zapowiedzi. Urywek nowej animacji DC nie należy może do najdłuższych i ogranicza się do zaprezentowania, jak będą wyglądali główni bohaterowie, ale fani powinni być zadowoleni i z niecierpliwością wyczekiwać na zwiastun z prawdziwego zdarzenia oraz oczywiście na premierę "Aquaman: King of Atlantis".

Oprócz nowego serialu o Aquamanie w zapowiedzi pojawiły się klasyki oraz inne nadciągające nowości. Wygląda na to, że dzieciaki mające dostęp do HBO Max rzeczywiście mają co oglądać. Oprócz produkcji Warer Bros., do bazy trafią również seriale znane między innymi z Cartoon Network.

Animowane wizerunki Aquamana i Mery przypominają zarówno ich komiksowe i filmowe odpowiedniki. Oboje stoją w pozach sugerujących, że są gotowi do walki, co świadczy o tym, że serial "Aquaman: King of Atlantis" będzie napakowany akcją. Zabawna kreska wskazuje z kolei, że bliżej będzie mu do "Teen Titans", niż bardziej poważnych produkcji animowanych DC.

"Aquaman: King of Atlantis" - kiedy premiera?

Na razie poza jednym urywkiem serialu nic na jego temat nie wiadomo. Do tej pory nie poznaliśmy obsady "Aquaman: King of Atlantis", ani daty premiery. Fakt, że produkcja znalazła się w zapowiedzi HBO Max, może świadczyć, że animacja zadebiutuje jeszcze w tym roku, ale pierwszego odcinka powinniśmy raczej spodziewać się w okolicach ostatnich miesięcy 2021. Jedno jest pewne - fani Aquamana i kreskówek DC muszą uzbroić się w cierpliwość.