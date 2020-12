Baby Yoda przejdzie na Ciemną stronę Mocy? Twórczyni "The Mandalorian" nie wyklucza takiej możliwości

Baby Yoda, a raczej Grogu to ostatnimi czasy najpopularniejszy bohater uniwersum "Star Wars". Czy twórcy "The Mandalorian" zdecydują się uczynić go złoczyńcą?

Mały pobratymiec mistrza Yody z "Gwiezdnych Wojen" w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy podbił serca ludzi na całym świecie. Czy to możliwe, że Baby Yoda okaże się czarnym charakterem?

"The Mandalorian" - Baby Yoda przejdzie na Ciemną stronę Mocy?

Na temat Grogu, bo tak naprawdę nazywa się uroczy kosmita, wiemy bardzo niewiele. Drugi sezon serialu "The Mandalorian" rozwiał wątpliwości dotyczące kilku kwestii związanych z jego przeszłością, ale nadal Baby Yoda jest postacią bardzo enigmatyczną.

Drugi sezon "The Mandalorian" powoli zbliża się do finału, i wygląda na to, że widzowie zostaną pozostawieni z jeszcze większą ilością pytań bez odpowiedzi, niż rok wcześniej. Z tego powodu wokół serialu pojawia się bardzo dużo fanowskich teorii. Już w pierwszym sezonie pojawiły się wskazówki sugerujące, że Grogu w przyszłości może przejść na Ciemną stronę Mocy. Drugi sezon tylko dolał oliwy do ognia. Wątpliwości postanowili rozwiać dziennikarze Digital Spy, którzy rozmawiali z Bryce Dallas Howard - jedną z reżyserek serialu.

Gwiazda, która pracowała nad dwoma pierwszymi sezonami, będzie również obecna przy realizacji nadchodzących odcinków. Z tego powodu wie, co wydarzy się w przyszłości. Howard została więc zapytana o to, czy Baby Yoda rzeczywiście stanie się zły.

Cóż, zdecydowanie nie będę zgadywała odpowiedzi na to pytanie, bo po prostu ją znam. Ale powiem tylko, że dla mnie radość z pracy z Baby Yodą polega na tym, że przede wszystkim, jest to odurzająco słodka, urocza istota, ale nie możesz ciągnąć tego w nieskończoność, prawda? W pierwszym sezonie to była wspaniała część podróży Mando i Baby, ale w drugim sezonie pojawiła się szansa na rozwój szansa postaci małego - który, nawiasem mówiąc, nie jest dzieckiem; według ludzkich lat jest już dawno średnim wieku. Pojawiła się szansa, żeby zrozumieć, kim jest ta istota i że w jej przypadku nie wszystko jest binarne. Częścią siły tego, co stworzył George [Lucas], polega na tym, że manipuluje ona światłem i ciemnością w sposób, który nie jest binarny, i pokazuje, że najlepsi z nas mają zdolność robienia strasznych rzeczy. A najgorsi z nas potrafią robić rzeczy niezwykłe. Tak więc biorąc pod uwagę przeszłość serii, ten wątek będzie odgrywać ważną rolę w każdej historii z serii "Gwiezdne Wojny". Jestem całym sercem za rozwinięciem tej postaci.

Nie da się ukryć, że od samego początku "Gwiezdne Wojny" były historią o walce dobra ze złem. Nigdy nie była to jednak walka czarnobiała. Już w pierwszej trylogii, która przecież miała wiele cech klasycznej baśni, pojawiły się odcienie szarości, które spowodowały, że "Star Wars" to ikoniczna seria, cieszą się niesłabnącą popularnością. W każdym filmie, serialu, książce, grze czy komiksie na licencji "Gwiezdnych Wojen", walka Jasnej i Ciemnej strony Mocy dogrywa mniejsze lub większe znaczenie.

Bryce Dallas Howard oczywiście nie mogła powiedzieć wprost, co wydarzy się w trzecim sezonie "The Mandalorian", ani jak skończy się sezon drugi. Zasugerowała jednak, że Baby Yoda może pokazać swoje drugie oblicze.

"The Mandalorian" sezon 3 - kiedy premiera?

Zanim fani zaczną wyczekiwać kontynuacji "The Mandalorian", muszą obejrzeć ostatni odcinek obecnie nadawanego sezonu. Premiera części 16 zatytułowanej "The Rescue" odbędzie się 18 grudnia 2020 roku na platformie Disney+. Trzeci sezon ma zawitać na serwis streamingowy pod koniec grudnia 2021 roku. Widzowie produkcji będą więc musieli poczekać rok na nowe odcinki "The Mandalorian".