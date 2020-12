Oto najsłodsze wideo, jakie dziś zobaczycie. Baby Yoda tańczy na planie "The Mandalorian"

Robert Rodriguez podzielił się zakulisowym wideo z planu "The Mandalorian", na którym widzimy przesłodko tańczącego Baby Yodę. Dzieciak wygląda jak żywy.

Baby Yoda przesłodko tańczy do piosenki Roberta Rodrigueza

Powiedzieć, że fani Star Wars pokochali serial "The Mandalorian", to jak nie powiedzieć nic. Przygody zamaskowanego najemnika i przesłodkiego Dziecka są od ponad roku jedynym powodem, dla którego ludzie korzystają z Disney+, świat opanowały memy z serialu, a każdy kolejny odcinek nie tylko pokazuje nam interesujące przygody duetu, ale także bardzo ciekawie nawiązuje do znanej nam mitologii Star Wars, wtrącając bardzo dobre smaczki dla fanów.

Finał 2. sezonu "The Mandalorian" przyniósł zakończenie jednego z wątków serialu, dał nam wiele emocjonalnych scen, ale i przy okazji pozostawił widzów z wieloma pytaniami dotyczącymi przyszłości serii. W szczegóły fabularne nie będziemy się zagłębiali z powodu średnio legalnej dostępności serialu Disney+ w Polsce, więc sami wiemy albo nie wiemy, jak się zakończył 2. sezon.

Wiemy jednak na pewno, że jeden z reżyserów 2. serii, Robert Rodriguez, bawił się świetnie na planie "The Mandalorian". Filmowiec podzielił się na swoich mediach społecznościowych przesłodkim wideo, na którym gra na gitarze dla Baby Yody. Animatroniczny dzieciak zaczął się bujać w rytm muzyki, a ich duet audio-wizualny możecie zobaczyć poniżej:

Wideo zdobyło ponad 160 tysięcy polubień na samym Twitterze, a fani chętnie dzielili się swoimi przeróbkami materiału. Nam najbardziej przypadł go gustu cross-over Baby Yody i tańczącego kota, którzy razem bujają głowami w rytm motywu przewodniego "The Mandalorian":

Premiera 3. sezonu "The Mandalorian" odbędzie się już pod koniec 2021 roku.