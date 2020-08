"Bajer z Bel-Air" doczeka się odświeżonej wersji. Kto zastąpi Willa Smitha?

W 2019 roku w sieci pojawił się fanowski zwiastun serialu "Bel-Air", który zadawał pytanie "jak serial Bajer z Bel-Air wyglądałby dzisiaj?". Oryginalnie produkcja była oczywiście komedią z Willem Smithem w roli głównej. Scenarzysta/reżyser Morgan Cooper postanowił jednak przetransformować projekt w coś bardziej poważnego - dramat o dorastaniu w ciężkich warunkach i trudach w zmianie otoczenia.

Bajer z Bel-Air w wersji odświeżonej. Co wiemy o projekcie?

Właśnie w taki sposób jest opisywany serial "Bel-Air". Produkcja wciąż będzie opowiadała o czarnoskórym dzieciaku, który po wpadkach z prawem zostaje wysłany z Zachodniego Philly do bogatej dzelnicy Los Angeles. Tym razem, twórcy skupią się jednak na konfliktach, trudnych emocjach i problemach współczesnego czarnoskórego chłopaka w dzisiejszym USA. Wciąż jednak będzie zawierał elementy "bajery" i nawiązania do oryginału.

Jak wyjaśnia THR, serial "Bel-Air" stał się gorącym tematem już niedługo po udostępnieniu pierwszego zwiastuna w marcu 2019 roku. Materiał przykuł nawet uwagę Willa Smitha, który zaprosił jego twórcę, Morgana Coopera na spotkanie. Teraz Cooper będzie oficjalnie pełnił rolę reżysera, współscenarzysty, a także koproducenta wykonawczego. Dla przypomnienia materiał, który podbił serce milionów fanów na całym świecie:

Serial jest obecnie obiektem walki między serwisami streamingowymi. Produkowany będzie zaś przez należące do Smitha Westbrook Studios oraz Universal TV. Jak podaje The Hollywood Reporter, w walce o "Bel-Air" znajduje się Netflix, Peacock oraz HBO Max (to właśnie na tej platformie jest dostępny w USA oryginalny serial).

Oryginalni producenci, czyli Will Smith, Quincy Jones i Benny Medina, a także twórcy serialu Andy i Susan Borowitz powrócą w rolach producentów wykonawczych. Chris Collins (The Wire, Crash, Sons of Anarchy) będzie zaś showrunnerem, producentem wykonawczym oraz (wraz z Morganem Cooperem) przygotuje scenariusz. Data premiery "Bel-Air" pozostaje nieznana.