Barack Obama podzielił się swoimi ulubionymi serialami z 2020 roku. Wśród nich "The Boys"

Barack Obama podzielił się swoją listą ulubionych seriali. Były prezydent USA w wywiadzie dla Entertainment Weekly opowiadał też o pisaniu nowej książki pt. "A Promised Land", która zawiera jego wspomnienia z czasów, gdy mieszkał jeszcze w Białym Domu. No dobrze, więc jakie seriale pomagają byłemu prezydentowi w odpoczynku?

Obama zdradził, że na liście jego ulubionych produkcji są "The Boys", "Dobre miejsce", "Better Call Saul" oraz "Watchmen". Swoje wybory wytłumaczył następująco:

"Better Call Saul", przez to, że ma wspaniałe postacie i ciekawie pokazuje ciemne strony amerykańskiego snu, "Dobre miejsce" za mieszanie komedii i filozoficznych pytań oraz "Watchmen" i "The Boys". Te wyróżniam ze względu na to, że świetnie odwracają standardową narrację produkcji o superherosach i wykorzystują to do komentowania problematycznych zagadnień dotyczących rasy, kapitalizmu, przerażających efektów władzy korporacji i środków masowego przekazu.