Reżyser "Batmana" potwierdził, że powstaną łącznie 3 seriale na bazie jego filmu

Warner Bros. szykuje kilka spin-offów osadzonych w świecie filmowego "Batmana" od Matta Reevesa. HBO Max chce zrealizować serial o Oswaldzie Cobblepocie/Pingwinie (Colin Farrell). Miałby opowiedzieć o powolnym dochodzeniu Pingwina do władzy w półświatku Gotham, a ma go napisać Lauren LeFranc (współtwórczyni "Agentów T.A.R.C.Z.Y."). Reżyser filmu "The Batman" Matt Reeves miałby być natomiast producentem wykonawczym projektu.

Oprócz tego w produkcji jest "Gotham P.D.", który miałby być proceduralną produkcją przypominającą raczej "Lucyfera", czy "CSI: Kryminalne zagadki", niż popularne "Gotham". To zdaje się być dziwną decyzją, bo wspomniane "Gotham" nie tylko pokazywało nam prace Jima Gordona i policji (o czym ma nam opowiedzieć "Gotham P.D."), ale także ukazywało okoliczności powstania wielu złoczyńców - w tym mistrzowsko granego przez Robina Lorda Taylora Pingwina (co zobaczymy też w "Pingwinie").

Warner Bros. musi jednak wierzyć, że wizja Reevesa jest na tyle inna od tego, co pokazali twórcy "Gotham", że warto mu dać zielone światło na powstanie tych produkcji.

Na tym jednak lista nowości się nie kończy - reżyser Matt Reeves potwierdził w rozmowie z Toronto Sun, że faktycznie powstaną nie tylko dwa wspomniane seriale, ale także trzeci, który skupi się na instytucji Szpitala Psychiatrycznego Arkham, znanego też po prostu w oryginalnej nazwie Arkham Asylum:

Stworzymy ten serial o Pingwinie. Co mnie kupiło, to fakt, że nigdy wcześniej nie widzieliście takiego Colina Farrella. Jest niesamowity i kradnie wszystkie sceny. To sprawiło, że poszedłem do HBO Max i pokazałem im ten pomysł, pokazałem im sceny z filmu i kilka przykładowych pomysłów na serial i powiedzieli: "Spoko, robimy to". Inna produkcja to coś, co połączy nas z Arkham, no i rozmawiamy o następnym filmie. Ale najpierw chcę, żeby ludzie się zaznajomili z tym filmem. Wierzę, że go polubią, bo Rob jest niesamowitym Batmanem.