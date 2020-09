"Ojciec chrzestny" to jeden z najważniejszych filmów w historii kina. Nakręcony w latach 70. dramat gangsterski o nowojorskiej rodzinie mafijnej ma nie tylko fanów, ale i wyznawców. Postać Dona Corleone, który chce przekazać swoją władzę synowi to od lat czołowa postać wśród ikon filmowej popkultury.

Będzie serial o kulisach powstawania "Ojca chrzestnego"

Istnieją osoby, które jednym tchem są w stanie wymienić cała obsadę filmów i znają każdą linijkę scenariusza na pamięć. To ich szczególnie powinna ucieszyć informacja, że trwają pracę nad 10-odcinkowym serialem, który ma opowiadać o kulisach realizacji "Ojca chrzestnego".

Będzie to seria fabularna o tytule "The Offer". Scenariusz do serialu powstał na podstawie wspomnień producenta nagrodzonego Oscarem - Ala Ruddy'ego. Obok Maria Puzo i Francise'a Forda Coppoli jest to postać, która odegrała najważniejszą rolę w trakcie prac nad kultowym filmem.

Jak donosi Daily Mail, produkcja powstaje dla serwisu Paramount +. Producentem oraz scenarzystą serialu jest Michael Tolkin znany z "Gracza", "Ekstazy" czy "Ucieczki z Dannemory".

"Ojciec chrzestny" został nominowany w 1973 roku do Oscarów aż 11 razy. Filmowi udało się zdobyć 3 statuetki - za najlepszy film, aktora pierwszoplanowego oraz scenariusz adaptowany. Sukces przyniosły produkcji także Złote Globy (5 nagród/7 nominacji) oraz BAFTA (jedna nagroda/5 nominacji).