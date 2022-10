"Berlin" - zobaczcie nową zapowiedź serialu o ulubieńcu fanów "Domu z papieru" [WIDEO]

Pedro Alonso powraca do roli przebiegłego i hedonistycznego Berlina w nowym serialu o tym samym tytule. Netflix ogłosił też główną obsadę nowego spin-offu "Domu z papieru", przy okazji dzieląc się też pierwszymi szczegółami dotyczącymi nowych postaci.

Michelle Jenner zagra Keilę, utalentowaną inżynier; Tistan Ulloa wcieli się w Damiana, filantropa, profesora i bliskiego przyjaciela Berlina; Begona Vargas będzie Cameron, kamikaze żyjącą na ostrzy noża; Julio Pena Fernandez wcieli się w Roia, "podopiecznego" Berlina, a Joel Sanchez zagra Bruce'a, człowieka-demolkę w gangu. Skład możecie zobaczyć w poniższym wideo:

Podczas konferencji prasowej z końca września 2022 roku, Pedro Alonso wyjawił zebranym dziennikarzom, jak zacznie się serial:

Jest tylko kilka rzeczy, które potrafią sprawić, że tragiczny dzień staje się lepszy. Pierwszą jest miłość. Prawdę mówiąc, to nie o to chodzi - właśnie zostawiła mnie moja trzecia żona... Drugą jest kradzież 10 milionów euro. Ale to też nie o to chodzi. My kradniemy plany do znacznie większego rabunku, miało być łatwo... Ale jak masz zły dzień, to szybko możesz się stać ofiarą losu.