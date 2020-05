Bill Skarsgård zagra słynnego gangstera w nowym serialu Netfliksa. Co wiemy o "Clark"?

Billa Skarsgårda doskonale znają wszyscy wielbiciele kina grozy. Odtwórca roli Pennywise'a otrzymał właśnie szansę wykazania się w innym gatunku niż horror. Młody Szwed zagra w serialu kryminalnym Netfliksa, gdzie wcieli się w słynnego gangstera, Clarka Olofssona.

"Clark" - Bill Skarsgård zagra słynnego gangstera w nowym serialu Netfliksa

"Clark" to 6-odcinkowy szwedzki serial Netfliksa, w którym poznamy historię Clarka Olofssona - najsłynniejszego gangstera w historii Szwecji. Olofsson został skazany między innymi za usiłowanie zabójstwa, napadu i rozboju oraz handel narkotykami. Większość swojego życia spędził w szwedzkich zakładach karnych. Co ciekawe, w 1973 roku brał udział w nieudanym napadzie na bank w Sztokholmie, który dał początek terminowi "syndrom sztokholmski".

Reżyserem serialu został Jonas Åkerlund, scenariusz zaś napiszą Fredrik Agetoft, Peter Arrhenius i Jonas Åkerlund. Produkcją zajmie się Scandinavian Content Group, zaś role producentów wykonawczych pełnić będą Hans Engholm, Jonas Åkerlund i Bill Skarsgård.

W wywiadzie udzielonym magazynowi Deadline, Skarsgård wyznał:

" Czy nam się to podoba, czy nie - Clark jest jedną z najbardziej fascynujących i barwnych osób w historii Szwecji. Podejmuję się tego wyzwania z mieszanką ekscytacji i przerażenia. Myślę jednak, że z Jonasem i Netflisem na pokładzie, możemy opowiedzieć przełomową historię, z tempem i poziome szaleństwa, jakiego nie widziała jeszcze telewizja. "

"Clark" nie będzie pierwszym owocem współpracy Billa z platformą Netflix - zagra on również w filmie "The Devil All The Time".