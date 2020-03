Billboardy spoilerujące seriale zachęcają do pozostania w domach. Ciekawa inicjatywa Netfliksa

W ramach zaostrzonych środków bezpieczeństwa, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, każdy obywatel powinien zastosować samoizolację i nie ruszać się z domu, chyba, że istotnych przypadkach. Nawiązuje do tego słynny hashtag #ZostańWDomu. Niestety, nie wszyscy stosują się do zaleceń i wciąż namiętnie poruszają się po ulicach. Platforma Netflix postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i na własny sposób zmobilizować ludzi do pozostania w domach. Tak właśnie powstała akcja The Spoiler Billboard.

The Spoiler Billboard - Netflix spoileruje popularne seriale w ramach akcji #ZostańWDomu

Spoiler to mówiąc krótko ujawnienie istotnego zdarzenia lub faktu związanego z danym tekstem kultury. Co do zasady - nikt spoilerów nie lubi. Odbierają w końcu przyjemność z oglądania filmów i seriali, lub czytania książek. Netflix postanowił wykorzystać ten fakt przeciwko śmiałkom, którzy wbrew zasadom bezpieczeństwa opuszczają swoje domy.

Na ulicach miast, w miejscach słynących z najsilniejszego zaludnienia (jak np. stacje metra), zawisły billboardy przedstawiające spoilery z popularnych seriali platformy. Całość okraszona została hasłem:

" Trzeba było zostać ku*wa w domu. "

Jeśli zatem nie chcecie poznać istotnych niuansów fabularnych takich seriali jak "Dom z papieru", "Narcos" czy "Stranger Things", to zostańcie w domach.

