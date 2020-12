Black Widow powróci w serialu "Hawkeye"? Wiele na to wskazuje

Chociaż grana przez Scarlett Johansson Black Widow zginęła w "Avengers: Endgame", w filmowym świecie wszystko jest możliwe. Niebawem zadebiutuje jej solowa produkcja. Czy to jednak możliwe, że powróci gościnnie w innych tytułach Marvela?

"Hawkeye" - Black Widow w nowym serialu Marvela?

Rok 2020 dał się we znaki wszystkim fanom Marvela. W planach studia było wypuszczenie dwóch filmów kinowych i dwóch seriali na platformie Disney+. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała jednak cały harmonogram i z tego powodu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie zadebiutował żaden tytuł rozgrywający się w MCU.

Jednym z filmów przygotowanych z myślą o roku 2020 miała być "Black Widow" - pożegnanie z postacią, która odeszła w czwartej części "Avengers". Niestety premiera filmu została opóźniona o rok i póki co fani Natashy Romanoff muszą czekać na historię rozgrywającą się w jej przeszłości i nadal zastanawiać się, czy gościnnie w filmie wystąpi Jeremy Renner, znowu wcielając się w Hakweye'a.

Istnieje jednak duża szansa na to, że sytuacja się odwróci. Jak donosi The Direct, ostatnimi czasy pojawiły się plotki według których, w serialu o łuczniku Avengers zobaczymy Black Widow. Nie chodzi jednak o Natashę Romanoff, tylko drugą agentkę posługującą się tym pseudonimem - Yelenę Belovą, która zadebiutuje w "Black Widow". W postać wciela się Florence Pugh i od dawna jest typowana przez fanów MCU jako następczyni Johnasson. Fani argumentują swoje przewidywania faktem, że po śmierci superboahterki w komiksach Marvela, stało się podobnie.

Na razie trudno jednak przewidywać czy rzeczywiście dojdzie do tego typu sytuacji, ale trudno wyobrazić sobie, by Pugh wystąpiła w produkcjach Marvela jednorazowo. Ciężko też dokładnie określić czy młodsza wersja Black Widow to superbohaterka, czy może jednak nowy czarny charakter. Być może za jakiś czas poznamy odpowiedzi na te pytania, ponieważ niebawem ruszają zdjęcia do "Hawkeye'a".

"Black Widow" - kiedy premiera?

Bardziej prawdopodobne jest jednak, że o przyszłości Yeleny będziemy mogli dowiedzieć się więcej zgłębiając jej przeszłość w solowej produkcji o Black Widow. Oprócz Johansson i Pugh w produkcji Marvel Studios wystąpili między innymi Rachel Weisz i David Harbour. Film w reżyserii Cate Shortland trafi do kin 21 kwietnia 2021 roku. Przynajmniej taką mamy nadzieję...