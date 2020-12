Black Widow powróci w serialu "Loki"? Fani zauważyli bohaterkę "Avengers" w zwiastunie

Czy w zwiastunie serialu "Loki" pojawia się dowód na powrót Black Widow w MCU? Wielu fanów sądzi, że tak. Kim w rzeczywistości może być tajemnicza kobieca postać z zapowiedzi nadchodzącej produkcji Disney+?

"Loki" - Black Widow powróci w serialu Marvela?

Kiedy na początku "Avengers: Infinity War" Loki został zamordowany z ręki Thanosa, wielu fanów nie dowierzało, że bohater zginął. Podobnie zresztą było w "Avengers: Endgame" w przypadku śmierci Black Widow. Twórcy z Marvel Studios szykowali jednak niespodziankę i wkrótce okazało się, że Tom Hiddleston powróci do swojej roli w serialu o Lokim. Skoro brat Thora został przywrócony do życia, to czemu nie Natasha Romanoff?

Takie pytanie zadają sobie fani postaci, którą od ponad 10 lat gra Scarlett Johansson. Wielu miłośników tajnej agentki łudzi się, że członkini Avengers powróci w jednej ze zbliżających się produkcji Marvela, poza solowym filmem o tej bohaterce rzecz jasna. Z tego powodu w jednym z fragmentów ostatniego zwiastuna serialu "Loki" doszukują się Black Widow. Czy to rzeczywiście ona?

W zapowiedzi na ułamek sekundy widzimy kobiecą postać o blond włosach, która znajduje się w otoczeniu do złudzenia przypominającym Vormir - tajemniczą planetę, na której został ukryty Kamień Duszy. I chociaż widzowie mają nadzieję, że Johansson rzeczywiście powróci do swojej roli w "Loki", bardziej prawdopodobne jest, że to w rzeczywistości inna postać - Lady Loki, czy żeńska wersja tytułowego bohatera.

O tym, że Lady Loki ma pojawić się w MCU plotkuje się od dawna. Tym bardziej że w obsadzie serialu o bracie Thora możemy znaleźć Sophię Di Martino. Chociaż do tej pory twórcy serialu nie potwierdzili, kogo zagra aktorka, na nieoficjalnych zdjęciach z planu, widzimy ją w stroju przypominającym kostium Lokiego. Wiele wskazuje więc na to, że kobieca wersja boga kłamstw rzeczywiście pojawi się w nadchodzącym serialu.

W komiksach Marvela Loki zmieniający płeć nie jest niczym nowym. Złoczyńca wielokrotnie stosował swoją magię, by przyjmować różne powłoki cielesne, w tym postać kobiecą. Początkowo tego typu zabieg, był stosowany jako jeden z trików Lokiego. W komiksie "Thor" z 2007 roku trikster po śmierci podczas Ragnarok odrodził się jako Lady Loki i od tego czasu bardzo często pojawiał się w swojej kobiecej formie. Motyw na nowy poziom wyniósł scenarzysta Kieron Gillen, który stworzył z Lokiego postać płynną genderowo. Po ponownym odrodzeniu bohater nie był już tylko mężczyzną zmieniającym się w kobietę. Stał się panseksualną istotą wykraczającą poza heteronormratywne klasyfikacje.

Ten wątek w biografii Lokiego pełnił ważną rolę w miniserii "Vote Loki" z 2016 roku, która będzie miała duży wpływ na scenariusz serialu Disney+. Pojawia się więc o wiele więcej przesłanek wskazujących na to, że w zwiastunie w rzeczywistości mamy do czynienia z Lady Loki, a nie powracającą z zaświatów Black Widow.

"Loki" - kiedy premiera serialu Marvela?

Zwiastun uchylił rąbka tajemniczy, chociaż o fabule produkcji wiemy bardzo mało. Jedyne czego można się dowiedzieć z nowej zapowiedzi to potwierdzenie istnienia filmowej odsłony temporalnej organizacji TVA, która dba o porządek kontinuum czasoprzestrzennego. Istnieje szansa, że Loki zniszczy siedzibę agenta Mobiusa M. Mobiusa granego przez Owena Wilsona i rozpęta międzywymiarowy chaos, ale całkiem możliwe, że stanie się współpracownikiem instytucji i pomoże jej naprawiać uszkodzone linie czasowe.

Fani wymyślają kolejne teorie, a nam pozostaje czekać na premierę serialu "Loki", który zadebiutuje na Disney+ już w maju 2021 roku.