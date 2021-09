Bob Odenkirk powrócił do pracy nad "Better Call Saul" po ataku serca

Bob Odenkirk wrócił na plan Better Call Saul

Bob Odenkirk pochwalił się powrotem na plan serialu "Better Call Saul". Aktor podzielił się zdjęciem z przyczepy do makijażu. To oznacza, że wraca do pracy nad produkcją niecałe 2 miesiące po przeżyciu ataku serca na planie serii od AMC.

Odenkirk udostępnił zdjęcie z planu w Albuqerque, pokazując swoją transformację w Jimmy'ego McGilla/Saula Goodmana:

Jak czytamy w podpisie zdjęcia:

Wracamy do pracy na "Better Call Saul". Jestem szczęśliwy, że tu jestem i prowadzę dokładnie to życie, otoczony przez dobrych ludzi. To jest profesjonalistka Cheri Montesanto, która sprawia, że nie będę paskudny podczas zdjęć!

58-letni aktor stracił przytomność na planie serialu 27 lipca 2021 roku. Został przeniesiony do szpitala, a lekarze stwierdzili, że miał atak serca. Na szczęście doktorzy poradzili sobie z nagłym incydentem bez operacji na sercu.

Odenkirk później podziękował też AMC i Sony TV za to, że tak profesjonalnie i poważnie podeszli do wsparcia go, dając mu sporo czasu na powrót do zdrowia i dobrego samopoczucia. Nowe odcinki "Better Call Saul" zadebiutują najprawdopodobniej w 2022 roku.