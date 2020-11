"Boże ciało" nominowane do Europejskich Nagród Filmowych. Film powalczy w aż 4 kategoriach

Dwa oscarowe filmy polskich twórców będą walczyły o tegoroczne Europejskie Nagrody Filmowe. "Boże ciało" Jana Komasy zostało nominowane w czterech kategoriach. "Szarlatan" Agnieszki Holland otrzymał nominację w kategorii Najlepsza Reżyseria.

Europejskie Nagrody Filmowe: "Boże ciało" z czterema nominacjami

Europejskie Nagrody Filmowe są odpowiednikiem Oscarów na Starym Kontynencie, choć impreza nie jest aż tak nagłaśniana w mediach. Europejska Akademia Filmowa przyznaje swoje nagrody od 1988 roku, kiedy za Najlepszy Film Europejski uznano "Krótki film o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego. Polskie dzieła jeszcze dwukrotnie zdobywały ten tytuł. W 2014 roku była to "Ida", w 2018 - "Zimna wojna", oba w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Teraz o główną nagrodę festiwalu powalczy "Boże ciało". Nominacje otrzymali również twórcy filmu: Jan Komasa za reżyserię, Mateusz Pacewicz za scenariusz oraz Bartosz Bielenia w kategorii Najlepszy Aktor.

Produkcja Aurum Film jest jednym z trzech tytułów, które mogą poszczycić się największą ilością nominacji podczas 33. edycji Europejskich Nagród Filmowych. Cztery szanse na statuetkę otrzymały także duńska produkcja "Na rauszu" w reżyserii Thomasa Vinterberga z Madsem Mikkelsenem w roli głównej oraz włoski "Martin Eden" Pietro Marcello. Obydwa tytuły zmierzą się też z "Bożym ciałem" o miano najlepszego filmu europejskiego. Prócz nich w kategorii tej zostały nominowane "Berlin Alexanderplatz" Burhana Qurbaniego, "Undine" Christiana Petzolda oraz czeski "Malowany ptak" na podstawie powieści Jerzego Kosińskiego. "Boże ciało" i adaptacja Kosińskiego to nie jedyne polskie akcenty podczas 33. EFA. Do nagrody została nominowana również Agnieszka Holland za reżyserię "Szarlatana", będącego czeskim kandydatem do Oscara.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa Europejska Akademia Filmowa zdecydowała, że uroczysta gala wręczenia nagród w tym roku się nie zostanie zorganizowana. Festiwal odbędzie się wirtualnie w dniach 8-12 grudnia 2020. Wtedy też zostaną ogłoszone nazwiska zwycięzców.

"Boże ciało" - gdzie obejrzeć?

"Boże ciało" to opowieść o dwudziestoparoletnim Danielu, który po wyjściu z poprawczaka trafia do małej parafii, gdzie zaczyna podawać się za księdza. Dzieło Jana Komasy zachwyciło publiczność i krytyków na całym świecie. Film zadebiutował na Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie otrzymał nagrodę specjalną. Zdobył też 11 Orłów, 9 nagród na Festiwalu w Gdyni (w tym za reżyserię i scenariusz), był nominowany do Oscara i wziął udział w konkursie głównym Camerimage.

O tym, ile Europejskich Nagród Filmowych zdobędzie, przekonamy się 12 grudnia 2020 dzięki transmisji online. Aktualnie "Boże ciało" jest dostępne w serwisie Netflix.