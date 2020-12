Czarnoskóra królowa brytyjska to nie wymysł Netfliksa. Kim była Zofia Charlotta?

Netflix w święta zaprezentował nowy serial kostiumowy, w którym rolę królowej brytyjskiej kreuje czarnoskóra aktorka. Wbrew głosom oburzenia, nie jest to jednak wymysł twórców produkcji, lecz nawiązanie do doniesień historyków.

"Bridgertonowie" to nowy serial kostiumowy, który 25 grudnia zadebiutował na Netflix. Jest odważny, skandalizujący, i choć opowiada o zamierzchłych czasach, czyni to w bardzo współczesny sposób. Niektórych widzów - bardziej niż kwestie obyczajowe - zadziwił jednak wygląd niektórych dworzan z królową Zofią Charlottą z Meklemburgii-Strelitz na czele. W monarchinię wciela się Golda Rosheuvel o ciemnym kolorze skóry. I jak się okazuje, jej przedstawienie w serialu jest o wiele bliższe prawdy, niż chcieliby tego złośliwi komentatorzy.

Czy królowa Zofia Charlotta była czarnoskóra?

Akcja serialu "Bridgertonowie" toczy się w czasach regencji, kiedy "szalony" król Jerzy III był zbyt chory, by samodzielnie sprawować władzę. Opiekowała się nim wówczas jego żona, Zofia Charlotta Mecklenburg-Strelitz, w serialu Netfliksa kreowana przez czarnoskórą Goldę Rosheuvel. Nie tylko ona, ale także otaczająca ją arystokracja, w "Bridgertonach" nie wygląda jak z klasycznego XIX-wiecznego obrazu brytyjskiego dworu. Twórcy serialu tłumaczą, że nie jest to efektem "castingowego daltonizmu", lecz celowym zabiegiem, by ukazywać świat (także ten z przeszłości), jakim chcieliby go widzieć. I choć podkreślają, że produkcja nie jest lekcją historii, lecz serialem skierowanym do współczesnej publiczności, niektóre źródła historyczne wskazują na to, że w ich autorskiej wizji może być sporo prawdy.

Uwagę na historyczne źródła takiego przedstawienia żony Jerzego III zwróciła autorka literackiego pierwowzoru "Bridgertonów", Julie Quinn. Odpowiadając na pytanie o jej ocenę castingu, pisarka przypomniała, że wielu historyków twierdzi, że królowa Zofia Charlotta miała Afrykańskie korzenie i nie do końca biały kolor skóry. Głównym propagatorem teorii na temat negroidalnych rysów królowej brytyjskiej jest historyk Mario de Valdes y Cocom, który twierdzi, że urodzona w Niemczech Zofia Charlotta była potomkinią portugalskiego króla Alfonso III i jego mauretańskiej kochanki Madragany. Podobno już współcześni jej ludzie opisywali ją jako "królową o twarzy mulatki" i pisali o jej brązowej skórze, zaś portrecista Allan Ramsay wyraźnie podkreślał te cechy na obrazach przedstawiających królową.

Co więcej, istnieją także historycy, którzy dowodzą, że dwory europejskich monarchów nie były tak białe, jak zwykło się dziś uważać. Holenderski badacz Egmond Codried w swojej książce "Belle van Zuylen's forgotten grandmother" dowodzi, że w Europie żyła czarnoskóra szlachta, a brak jej obecności w książkach i na obrazach jest efektem tuszowania tego faktu przez ludność białoskórą.

"Bridgertonowie" na Netflix - wyjątkowy serial kostiumowy

Niezależnie od tego, ile prawdy leży u podstaw tych historycznych teorii, trzeba przyznać, że jest to wizja wielce intrygująca i ciekawa, a Netfliksowi należą się wielkie brawa za to, że rzucił na nią światło swoim rozrywkowym serialem. W ten sposób twórcy "Bridgertonów" czynią ze swojej produkcji coś więcej niż tylko kostiumowy romans, stawiając widzom pytanie o to, czy naprawdę aż tak ważne jest to, jaki kolor skóry ma ta czy inna postać. Nie są w tym zresztą odosobnieni. Podobny zabieg zastosowano w serialu "Wielka" z Elle Fanning w roli rosyjskiej carycy Katarzyny, określając go jako "historię miejscami prawdziwą".

Serial "Bridgertonowie" zadebiutował 25 grudnia 2020 roku. W głównych rolach występują Phoebe Dynevor jako Daphne z potężnego rodu Bridgertonów oraz Regé-Jean Page jako rozchwytywany, zbuntowany książę Hastings. Pierwszy sezon liczy 8 odcinków. Wszystkie są obecnie dostępne na Netflix.