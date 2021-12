"Bridgertonowie" - oto data premiery 2. sezonu i nowa zapowiedź serialu od Netflix

Bridgertonowie - oto zapowiedź 2. sezonu serialu

Netflix i firma Shondaland zdradzili kolejne szczegóły dotyczące 2. sezonu "Bridgertonów" - dowiedzieliśmy się m.in. że nowe odcinki popularnej produkcji zadebiutują na Netflix już w piątek 25 marca 2022 roku.

Wraz z tym pojawiło się nowe wideo z główną obsadą, a także rozbudowany opis fabuły nowych epizodów. Ten będzie bazował na powieści "The Viscount Who Loved Me", czyli drugiej powieści Julii Quinn, która jest inspiracją dla tego serialu. Znów będzie mnóstwo miłości, knowań i zamieszania wokół brytyjskich wyższych sfer.

Showrunnerem serialu będzie ponownie Chris Van Dusen. W nowych odcinkach głównym bohaterem będzie jednak lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), najstarszy z rodzeństwa Bridgertonów, który postanawia sobie znaleźć najlepszą możliwą żonę. Ze względu na niewiarygodnie wysokie oczekiwania, jego poszukiwania nie są owocne. Wszystko się zmienia, kiedy z Indii wracają Kate (Simone Ashley) i Edwina (Charithra Chandran) Sharmówny.

Anthony zaczyna zdobywać serce młodszej z sióstr - Edwiny. Wówczas starsza z nich odkrywa, że "prawdziwa miłość" jest nisko na liście priorytetów Anthony'ego, więc postanawia przeszkodzić tej dwójce. Okazuje się jednak, że Anthony i Kate zbliżają się do siebie poprzez potyczki słowne i sprawy się komplikują jeszcze bardziej.

Ale również Featheringtonowie mają problem - witają w swoim domu nowego spadkobiercę, a Penelope (Nicola Coughlan) wciąż boryka się z problemami i tajemnicami, które ukrywa przed całym światem. Krótko mówiąc - będzie się u Bridgertonów i kompanii sporo działo. Zobaczcie zapowiedź poniżej: