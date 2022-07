"Bridgertonowie" - oto obsada 3. sezonu popularnego serialu. Kto tym razem będzie romansował?

Bridgertonowie - ruszyły już zdjęcia do 3. sezonu serialu

Netflix opublikował właśnie pierwszy materiał zza kulis nowego sezonu "Bridgertonów". Widzimy na nim członków obsady nowych odcinków popularnej produkcji, którzy pokazują na palcach jednej ręki, że właśnie rozpoczęli prace nad 3. serią epizodów obyczajowego serialu o arystokratycznej rodzinie.

To urocze wideo, pasujące dość mocno do klimatu "Bridgertonów", zobaczycie poniżej:

Nową twarzą na planie serialu była również showrunnerka - tą została Jess Brownell, która przejęła obowiązki od twórcy dwóch pierwszych sezonów, Chrisa Van Dusena. Ten wciąż pracuje przy "Bridgertonach", pełniąc rolę producenta.

Na ekranie zobaczymy prawie pełną obsadę 2. sezonu serialu. Oznacza to, że nadal nie mamy co liczyć na powrót Rege-Jean Page’a do roli księcia Hastings. Zmiana nastąpiła również w przypadku roli Franceski Bridgerton. Ruby Stokes zostanie zastąpiona w nowych odcinkach przez Hannę Dodd ("Anatomia skandalu") - pierwsza z pań odeszła z obsady, by zagrać główną rolę w serialu "Lockwood & Co".

Jak podaje też Elle.com, w nowym sezonie serialu zobaczymy szereg nowych twarzy. Wśród nich pojawią się Daniel Francis, który zagra Marcusa Andersona, charyzmatycznego młodzieńca, którego prezencja rozświetla każdy pokój w którym się znajdzie; Sam Phillips z "The Crown" wcieli się w rolę Lorda Deblinga, bogatego dżentelmena o nietypowym hobby; a także James Phoon w roli Harry’ego Dankwortha, przystojnego, ale niezbyt mądrego i nieśmiesznego kawalera.

Na razie data premiery 3. sezonu "Bridgertonów" pozostaje nieznana. Strzelamy, że pojawią się na Netflix wiosną 2023 roku.