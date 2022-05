"Bridgertonowie" - wiemy, kim będą główni bohaterowie nadchodzącego 3. sezonu

Bridgertonowie - wiemy, kim będą bohaterowie 3. sezonu

"Bridgertonowie" to globalny hit platformy Netflix, cieszący się niegasnącym zainteresowaniem widowni. Na razie w planach są dwa kolejne sezony, a teraz dowiedzieliśmy się, o kim opowiedzą najnowsze perypetię bogatej brytyjskiej szlachty.

Twórcy serialu Netflixa zamierzają nieco się zabawić z kolejnością znaną z książek i zamiast Benedicta, głównym bohaterem nowych odcinków będzie Colin Bridgerton, a także jego wybranka serca, Penelope Featherington.

Info na temat tego obrotu zdarzeń potwierdziła sama Nicola Coughlan (wcielająca się w Penelope) podczas wydarzenia FYSEE. Następnie oficjalne konto Netflixa w mediach społecznościowych potwierdziło te doniesienia.

Wydano nawet krótkie oświadczenie w kronice Lady Whistledown:

Najdrożsi czytelnicy, najwłaściwszym jest, żeby w trzecim roku pisania kroniki z ślubnego marketu, towarzyski sezon Mayfair poświęcony był trzeciemu synowi… jak i trzeciej córce. Autorka kroniki może potwierdzić, że najnowszy sezon poświęcony będzie związkowi pana Colina Bridgertona i panny Penelope Featherington. Gdy dni podpierania ścian przez Penelope są już za nami, czy wreszcie bohaterka w pełni rozkwitnie w sercu parkietu? Czas pokaże, tak ja ta autorka. Wasza, Lady Whistledown

Decyzja, by to właśnie Colin i Penelope byli bohaterami trzeciej opowieści, może być zaskakująca dla fanów książek, gdyż w trzecim tomie to Benedict Bridgerton był głównym bohaterem wydarzeń. Jak podkreśla serwis radiozet.pl, serial opowiada jednak nieco szerszą historię, niż robiły to książki.

Quinn skupiała się w swojej twórczości w pełni na jednym wątku, pozostałych bohaterów traktując jak postaci epizodyczne - istnieje wiec duża szansa, że Benedict dostanie zalążek swojej historii miłosnej już w tym sezonie.

Ostatnie odcinki "Bridgertonów" zadebiutowały 25 marca 2022 roku, więc spodziewamy się, iż nowe epizody pojawią się na Netflix najwcześniej wiosną 2023 roku.