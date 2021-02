"Bridgertonowie" zdetronizowani! Który serial cieszy się większą popularnością niż hit Netflix?

Serial "Bridgertonowie" nie jest już tytułem, który może pochwalić się największymi wynikami oglądalności. Netflix został pokonany przez konkurencję z Disney+. Mowa oczywiście o nowym hicie Marvela pod tytułem "WandaVision".

"Bridgertonowie" kontra "WandaVision" - Disney+ pokonał Netflix

Jeszcze do niedawna "Bridgertonowie" byli uznawani za jeden z najpopularniejszych tytułów serialowych ostatnich miesięcy. Ich panowanie skończyło się jednak wraz z premierą długo wyczekiwanej produkcji Marvel Studios - "WandaVision".

Historia Scarlet Witch i Visiona była o wiele chętniej oglądana niż romantyczna opowieść o Londynie czasów regencji. Przynejmniej jeśli chodzi o styczeń 2021. Jak podaje Variety, dane dostarczone przez TVision sugerują, że na wszystkich badanych platformach w styczniu 2021 roku największą oglądalność miał serial "WandaVision" z Disney+. Tym samym produkcja Marvela strąciła pierwszy sezon "Bridgertonów" na drugie miejsce.

"Bridgertonowie" utrzymywali się na pierwszym miejscu przez cztery tygodnie po premierze, która odbyła się 25 grudnia 2020 roku. Serial stał się najchętniej oglądanym tytułem w odcinkach w historii platformy Netflix. Do 27 stycznia 2021 roku obejrzano go w około 82 milionach gospodarstw domowych. Rekord został pobity przez pierwszą odcinkową produkcję Marvel Studios. Warto zwrócić uwagę, że w styczniu ukazały się tylko cztery pierwsze odcinki serialu Marvela, a więc sukces Disney+ tym bardziej robi wrażenie.

TVision bada wszystkie platformy streamingowe i usługi VOD na terenie USA pod kątem oglądalności. Na trzecim miejscu również pojawiła się produkcja dostępna na Disney+. Mowa o nowym filmie studia Pixar pod tytułem "Co w duszy gra". Kolejne trzy miejsca należą do platformy Netlix i seriali "Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer", "History of Swear Words" oraz trzeciego sezonu "Cobra Kai". Następną lokatę zajmują natomiast "Kraina lodu 2" (Disney+), "Wonder Woman 1984" (HBO Max), "Lupin" i Cocomelon (Netflix). Jak widać łącznie największą popularnością cieszą się produkcje Netfliksa, ale warto pamiętać, że platforma funkcjonuje od wielu lat, kiedy Disney+ i HBO Max dopiero co weszły na rynek streamingu.

"WandaVison" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Do zakończenia "WandaVision" pozostały dwa odcinki. Czy lutowe podsumowanie również będzie należało do pierwszego serialu MCU? O tym dowiemy się wkrótce. Przedostatni odcinek "WandaVision" trafił 26 lutego 2021 roku na platformę Disney+. Finał nastąpi natomiast tydzień później, czyli 5 marca. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce, więc na oficjalną premierę w naszym kraju, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W produkcji reżyserowanej przez Jac Schaeffer wystąpili Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris i Kathryn Hahn.